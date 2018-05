Francia espera liderar las inversiones extranjeras en Rusia

"Nuestras empresas francesas tienen contratados actualmente a 170.000 rusos, ocupamos el primer puesto en inversiones extranjeras directas [en Rusia], por cierto, no el primer puesto sino el segundo porque Vladímir [Putin] ya dijo que el primero lo ocupan los alemanes, así que me siento motivado para pasar del segundo puesto al primero, sobre todo en un tiempo en el que se está mejorando: no debemos conformarnos con los resultados alcanzados", dijo al intervenir en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2018).

Macron expresó además la esperanza de tener buenas relaciones con Rusia, mientras que Putin aspira a que las empresas francesas "se desarrollen en Rusia y puedan generar ingresos".

Más aquí: Macron: el momento actual requiere iniciativas conjuntas de Francia y Rusia

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo tiene lugar del 24 al 26 de mayo bajo el lema 'Creando una economía de confianza'.