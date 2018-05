¿Se atreverá EEUU a introducir sanciones contra el Nord Stream 2?

El especialista también destacó el hecho de que Alemania se beneficiara por la ejecución del Nord Stream 2, ya que de este modo su influencia en Europa aumentaría por ser el 'hub del gas europeo'. Por esa razón, Alemania luchará por el proyecto.

"Alemania no habla abiertamente de apoyar el proyecto, pero en realidad lo está promoviendo activamente y se opone a la presión de EEUU, entre otros", señaló Tkachuk.

© AP Photo / Markus Schreiber Merkel "finge que defiende los intereses de Ucrania" como país de tránsito del gas ruso

Además, el analista subrayó que el cierre del proyecto de Nord Stream 2 no será posible simplemente debido a la falta de fuentes de gas en Europa. EEUU no será capaz de abastecer a Europa con tanto gas natural licuado, mientras que Europa no será capaz de aceptar tanto gas estadounidense.

"De todos modos, las propuestas de EEUU de incrementar el abastecimiento del gas natural licuado no podrán satisfacer por completo la demanda europea de gas. Además, la infraestructura europea no está preparada para ello, y considerando el coste de transportar el gas [en barcos], resulta más caro que el gas abastecido por el gasoducto. (…) No existe ninguna alternativa al gas ruso", contó el especialista.

Ya se cruzó el punto de no retorno en la ejecución del proyecto Nord Stream 2, afirma Tkachuk. Por lo cual, EEUU no impondrá sanciones a empresas que estén involucradas en este proyecto, ya que esto supondría una guerra comercial abierta contra Rusia, y no es algo que EEUU quiera, concluyó.

El aspecto económico del gas estadounidense ya se discutió en múltiples ocasiones. Así, el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, dijo en directo en un programa de la cadena alemana ARD que "actualmente, el gas [estadounidense] sigue siendo considerablemente más caro que el gas suministrado por el gasoducto".

© AFP 2018 / Frederick Florin La UE anuncia respuesta escalonada a la guerra comercial con EEUU

La posición de Alemania es defender sus intereses, según las palabras del propio ministro, "si EEUU pone sus intereses económicos por encima de todo, deben prever acciones análogas por parte de los europeos".

Estas declaraciones surgieron tras el comentario de la viceasesora del secretario de Estado de EEUU, Sandra Oudkirk, quien advirtió sobre un "elevado riesgo" de que se impongan sanciones en el caso de que se prosiga con la ejecución del proyecto Nord Stream 2.

Durante una rueda de prensa en Alemania, la funcionaria estadounidense afirmó que el Nord Stream 2 aumentaría la dependencia europea del gas ruso, y que el Gobierno de EEUU tiene autoridad para actuar contra proyectos energéticos de Rusia, incluyendo el Nord Stream 2.

El proyecto en cuestión supone la construcción de un gasoducto con dos tuberías de gas desde las costas de Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico. Está previsto que la capacidad anual del gasoducto sea de 55.000 millones de metros cúbicos.

© Sputnik / Sergey Guneyev Nord Stream 2 AG prepara la construcción de tramo marítimo del gasoducto

La compañía operadora Nord Stream 2 AG ya obtuvo los permisos necesarios para abordar en 2018 la construcción del tramo marítimo en las aguas jurisdiccionales de Alemania y Finlandia, así como de una terminal en territorio alemán.