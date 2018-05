Medio alemán: el veneno de las sanciones de EEUU se derrama por el mundo

"El veneno de las sanciones estadounidenses" comienza a afectar al mundo entero, señala el autor del artículo, Eduard Steiner, y enfatiza que se trata de una pérdida de miles de millones de dólares.

Para entender cómo las sanciones pueden desestabilizar a toda una industria y los sectores de la economía que dependen de ella, basta con mirar las fluctuaciones en el precio del aluminio en abril. Cuando EEUU aprobó las sanciones contra la empresa rusa Rusal , su precio creció en un 30% y alcanzó el nivel récord de los últimos seis años con 2.500 dólares por tonelada, señala el autor.

De acuerdo con Steiner, esto afectó mucho a Europa. Las compañías europeas compraban el 42% del aluminio a la empresa Rusal. Surgió el temor bien justo del déficit, especialmente, entre los fabricantes de latas para bebidas, representantes de la industria automotriz y plantas de procesamiento de aluminio.

Ahora los europeos se dieron cuenta de que no están entre los 'intocables', subraya el periodista. La nueva prohibición de cooperar con los rusos de la lista negra se extiende no solo a los ciudadanos estadounidenses. Los abogados de las empresas europeas están buscando activamente formas de evitar posibles trampas para no hacer daño al negocio.

Además, cada vez más organizaciones económicas presionan a los políticos occidentales para que reaccionen ante la situación emergente.

Hace poco, la Asociación de Empresas Europeas (AEB, por sus siglas en inglés) envió un documento a Bruselas que explica que las sanciones contra Rusia fueron una "sorpresa" para las empresas europeas y causaron "preocupación" entre los empresarios que cooperaban con Rusia.

Las sanciones causan un importante impacto negativo en la industria europea, cita el autor del informe. Algunas compañías pronostican una reducción de facturación del 20%. Además, se prevén dificultades para transferir dinero y aumento de los costos de la gestión del riesgo.

​La AEB no solo detalló las consecuencias de las sanciones de EEUU, sino que también pronosticó las posibles represalias de Rusia. La organización llega a la conclusión de que los más afectados no serán los estadounidenses, sino los europeos que mantienen vínculos económicos mucho más estrechos con Rusia.

Las empresas europeas se enfrenan a un dilema: si no cumplen con las sanciones, despertarán la ira de Washington, y si lo hacen, provocarán la venganza de los rusos, explica el autor.

Alemania es el país más afectado en este sentido, puesto que es el segundo socio comercial más importante de Rusia después de China. La mera cancelación de nuevas transacciones amenaza al país con pérdidas de cientos de millones de euros. A largo plazo, Alemania puede perder miles de millones, pronostica la Cámara de comercio exterior ruso-alemana. Por eso su presidente, Matthias Schepp, llamó a los políticos a dejar de apretar las tuercas de las sanciones.

La AEB, por su parte, les pide que protejan a las empresas europeas en Rusia de las sanciones estadounidenses. La organización exige encontrar una solución política para evitar el deterioro de las relaciones internacionales, el clima de inversión y el comercio mundial.