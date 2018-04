Sorpresa para Kiev: Gazprom pone la mira en el Nord Stream 3

Europa sin gas

"Siempre hemos dicho que suministraremos a Europa tanto gas cuanto sea necesario. Tenemos reservas probadas, tenemos transporte, estamos construyendo nuevas rutas logísticas. Si Europa declara sus necesidades y está dispuesta a firmar los contratos necesarios, no descarto que haga falta realizar nuevos proyectos de transporte de gas: Nord Stream 3, por ejemplo", señaló Alexandr Medvédev.

Teniendo en cuenta las agudas discusiones políticas entorno al Nord Stream 2, este tipo de declaraciones parecen, cuando menos, prematuras, opina Maxim Rubchenko, columnista de Sputnik. Pero muy pronto la demanda de gas ruso en Europa crecerá drásticamente debido a la reducción de su propia producción.

Más: ¿Quién provocó el conflicto en torno al Nord Stream 2?

© REUTERS / Benoit Tessier Gazprom afirma que en 2018 superará su récord de suministros de gas a Europa

Según los expertos del Instituto de estudios energéticos de Oxford, para el año 2020, la extracción de gas en la UE bajará desde 256.000 millones hasta 212.000 millones de metros cúbicos por año, y para 2030 —hasta 146.000 millones de metros cúbicos—. Esto se debe, en primer lugar, a una reducción de la producción en el yacimiento de gas más grande de Europa, Groninga, en los Países Bajos.

En marzo, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, anunció que el desarrollo del yacimiento de Groninga continuará a un nivel mínimo hasta 2022, y habrá cesado por completo para 2030.

Asunto relacionado: El jefe de la rusa Gazprom constata el bajo nivel de las reservas de gas en Europa

Al mismo tiempo, la demanda de gas en Europa en los próximos cinco años aumentará debido al cierre de antiguas centrales eléctricas de carbón, plantas de energía nuclear en Alemania y Francia, así como un mayor consumo por parte de las empresas industriales. Por lo tanto, la construcción de otro Nord Stream puede ser relevante dentro de tres o cuatro años, pronostica Rubchenko.

Adiós al tránsito

Gazprom pone la mira en una nueva tubería en el contexto de la crisis de tránsito del combustible azul a través de Ucrania. El actual contrato de suministro y tránsito entre la empresa rusa y la ucraniana Naftogaz expira en 2019. Alexandr Medvédev subrayó que no se prolongará "bajo ninguna circunstancia".

© Sputnik / Ilya Pitalev Gazprom, dispuesto a debatir con Kiev sobre un nuevo acuerdo de tránsito de gas

El contrato no puede suspenderse unilateralmente, por eso el 20 de abril, Gazprom envió documentos correspondientes al Arbitraje de Estocolmo para su rescisión. Durante el litigio, que puede durar un año y medio o dos, la empresa rusa tendrá que proporcionar 110.000 millones de metros cúbicos de tránsito a través de Ucrania.

Sin embargo, cuando este periodo termine, "Ucrania deberá justificar el atractivo económico del tránsito a través de su territorio" para firmar un nuevo contrato, destacó Medvédev. Y no será nada fácil para Kiev.

En primer lugar, el suministro de gas a Europa desde nuevos yacimientos de la península de Yamal a través de los Nord Stream es mucho más rentable que a través de Ucrania, porque la ruta del norte es más corta: 3.200 km hasta el norte de Alemania en lugar de 4.700 km hasta el sur de Alemania.

La 'poco agradable' noticia para Ucrania a propósito del Nord Stream 2 https://t.co/r1klFDqNJJ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 28 de marzo de 2018

​​En segundo lugar, los gasoductos ucranianos necesitan una modernización radical y costosa. A fines del año pasado, Kiev encargó a la compañía de auditoría internacional Mott MacDonald que realizara una inspección de sus gasoductos. En marzo, los auditores concluyeron que el sistema de transporte de gas de Ucrania está sufriendo un "deterioro crítico", en particular, la corrosión de los tubos de metal. Además, las instalaciones de compresión de gas han quedado tan obsoletas que hoy ni siquiera se producen piezas para ellas.

Según los expertos de Mott MacDonald, para mantener la operación de los gasoductos se requieren urgentemente unas inversiones de 4.800 millones de dólares. Y para una reconstrucción total hacen falta unos 9.000 millones de dólares. Para comparar, la construcción de Nord Stream 2 costará a Gazprom 8.000 millones de dólares.

Chantaje y amenazas del Kiev enfadado

Si Ucrania ofrece tarifas adecuadas que tengan en cuenta el estado técnico del sistema de transporte de gas, y la longitud de la ruta de transporte, Gazprom estará dispuesto a seguir el tránsito de gas de 10.000 a 15.000 millones de metros cúbicos por año después de 2019.

© Sputnik / Stringer Naftogaz exigirá compensación adicional si Gazprom rescinde contratos

Pero no es suficiente para Kiev. "Ucrania no aceptará esos volúmenes", dijo el ministro de Energía, Ígor Nasálik, el 11 de abril. "Para nuestro país no es rentable. En estas circunstancias, tendremos que invertir nuestro dinero para bombear este volumen de gas". Según las estimaciones de Kiev, el tránsito del gas ruso es rentable para Ucrania solo a volúmenes superiores a 40.000 millones de metros cúbicos por año.

Como siempre, Ucrania intenta conseguir lo suyo por medio de chantaje y amenazas, señala el columnista Maxim Rubchenko. El 13 de abril, el jefe del departamento comercial de Naftogaz, Yuri Vitrenko, anunció que si no se llega a "un acuerdo aceptable para mantener los volúmenes de transporte de combustible después de 2019", Ucrania puede aumentar los aranceles para el tránsito de gas a través de su territorio a finales de este año. Vitrenko explicó que de esta manera Naftogaz compensaría parcialmente las pérdidas por "depreciación del sistema de transporte de gas de Ucrania" debido al cese del tránsito ruso.

Tema relacionado: EEUU promete hacer frente a Rusia en el mercado del gas europeo

Tras las noticias sobre la posibilidad de construir otro Nord Stream, Vitrenko comentó al canal 112 Ucrania que el cese del tránsito de gas ruso aumentaría la probabilidad de un conflicto a gran escala entre Ucrania y Rusia.

"Hacemos llegar esta idea especialmente a los políticos europeos, que deben entender no solo las consecuencias económicas para Ucrania, sino también las consecuencias geopolíticas para todo el mundo", subrayó.

El diputado de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, Antón Geráschenko, por su parte, señaló al mismo canal que es necesario "preservar la dependencia de Rusia de Kiev en el tránsito de gas". Según el político, para evitar que Rusia se niegue a transportar combustible a través del territorio de Ucrania, Kiev se dirigió a EEUU con una solicitud de amenazar a Moscú con nuevas sanciones.