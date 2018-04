Avance de las criptomonedas en América del Sur llama a la regulación

MONTEVIDEO (Sputnik) — La demanda de criptomonedas crece en América del Sur y empieza a captar cada vez más atención de los agentes gubernamentales, pero por el momento no existen regulaciones que permitan el crecimiento ordenado de estos activos, dijeron a Sputnik financistas y expertos de la región.

Muchos bancos centrales sudamericanos no reconocen a las criptomonedas como divisas o activos corrientes, otros les prestan atención como sistemas especulativos o agentes de inversión.

© AFP 2018 / Eric Piermont Soros vuelve a engañar a todos

Pero la posibilidad de gravar y establecer procedimientos para las transacciones con criptomonedas está crecientemente bajo consideración.

La criptomoneda es una moneda virtual para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema electrónico y sin intermediarios; a diferencia del dinero electrónico, incorpora principios de criptografía que permiten intercambios seguros, anónimos y no controlados por ningún Estado, banco o institución financiera, según la definición del sitio CryptoCurrencyProfits.

La llamada "minería" permite obtener nuevos bitcoins a través de fórmulas matemáticas que hacen computadoras en cualquier parte del mundo, que se encargan de crear el dinero para transacciones y reciben recompensas en la moneda en la que trabajan, cambiables por dólares.

Asunto relacionado: Las criptomonedas: nuevas 'religiones' que captan cada vez más adeptos

Para que los equipos puedan descubrir estos retos matemáticos, que quedan en el libro de registro o contable de las criptomonedas conocido como Blockchain, deben estar conectados siempre a una electricidad de 220 voltios y disponer de una conexión estable a internet.

La capital del bitcoin

Las criptomonedas crecen de manera vertiginosa en Argentina al punto de que Buenos Aires es considerada "la capital latinoamericana del bitcoin", y figura entre las 10 ciudades del mundo con mayor movimiento de estos activos.

Por esta razón, el Gobierno argentino considera gravar con un 15% la ganancia neta en dólares que se obtenga de la compra y venta de criptomonedas.

Expertos consultados por esta agencia alertan que no todas las operaciones con criptomonedas pueden gravarse en la práctica, ya que las transacciones que realizan los usuarios desde sus billeteras electrónicas (sistemas que almacenan las criptomonedas ya minadas y compradas) no pueden rastrearse ni por tanto ser fiscalizadas.

No te lo pierdas: El bitcoin sigue asfixiándose y Google tiene mucho que ver

La visión del Banco Central argentino viene cambiando.

En 2014 no consideraba el bitcoin como una "moneda de curso legal", mientras en 2017 un alto cargo anunció que el Banco podría emitir estos criptoactivos para dejar atrás los billetes impresos.

E-peso uruguayo

El Banco Central de Uruguay (BCU) incursionó en el billete digital, el e-Peso, pero el presidente de la entidad, Mario Bergara, aclaró que no se trata de una criptomoneda, sino de dinero igual que el papel moneda, pero digital.

En materia de criptoactivos, Uruguay no cuenta con un reglamento, algo que deberá implementar en el corto plazo, dijo a Sputnik el corredor de bolsa Diego Rivero.

El director de la firma de corredores de bolsa Regum aseguró que la autoridad monetaria deberá acoplarse a una tendencia mundial de regulación.

"La gente no está utilizando [las criptomonedas] como dinero, como divisa (…) Esto acarrea que el BCU no sepa qué hacer en cuanto a regulaciones; quién puede vender y quién no, cobrar impuestos al respecto, porque es algo que se está haciendo en el mundo, se está regulando para poder sacarle una tajada, tener el rastro sobre ellos", explicó Rivero.

Jóvenes lideran en Colombia

El Banco de la República de Colombia (central) determinó en 2014 que las criptomonedas no son "un activo que tenga equivalencia a la moneda legal, el peso, en Colombia al no haber sido reconocido como moneda en el país".

El hermano de Pablo Escobar lanza su propia criptomoneda y anuncia la 'liquidación' del #bitcoin https://t.co/jTeqQxmkPu — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 23 марта 2018 г.

Por lo tanto, su uso no tiene respaldo legal, y cualquier falla o denuncia no podría ser apoyada legalmente, según la autoridad monetaria.

Sin embargo, casi 100 establecimientos aceptan este activo en las principales ciudades de este país, que ocupa el tercer puesto en crecimiento relativo (1.200%) de intercambios de moneda local por criptomonedas.

Más: Vaticinan la 'cruz de la muerte' para el bitcoin y su pronta caída

La gente joven es la más interesada.

Según una encuesta a 600 personas que transan estos activos realizada por la plataforma de educación financiera Investopi, la mayoría de los inversores tienen entre 25 y 44 años.

Especulación en Chile

En Chile la mejor manera de fomentar el uso del criptoactivo es crear un marco normativo, dijo a esta agencia el ingeniero Matías Hofmann, de la empresa de tecnología y cadenas de bloques Blockchain Lab Chile.

"Es fundamental que exista algún tipo de regulación respecto a los criptoactivos, criptomonedas y la serie de activos digitales existentes", afirmó Hofmann, quien criticó que los organismos públicos no se pronuncien.

Sin embargo, a comienzos de este año el Servicio de Impuestos Internos decidió otorgar una certeza tributaria a los criptoactivos, definiéndolos como "activos monetarios pactados entre particulares" y aclaró que "su mera tenencia no era tributable".

En Chile se transan oficialmente siete criptomonedas que pueden ser adquiridas con pesos chilenos, y el bitcoin tiene una predominancia de cerca del 40%, explicó Hofmann.

El ingeniero sostuvo que el comercio de criptomonedas en Chile "va en constante aumento" y señaló que "ha ganado mucha popularidad como instrumento especulativo, debido a que está en una etapa de crecimiento y alta volatilidad".

Perú en pañales

El negocio en Perú aún presenta serios problemas dentro de un mercado temeroso y conservador, dijo a Sputnik el gerente comercial de la empresa de inversiones en línea Golden Capital, Renzo Centeno.

"La falta de conocimiento y el temor hacen que las criptomonedas se desarrollen de forma lenta en Perú; acá aún hay personas que hacen cola para pagar su recibo de electricidad porque tienen miedo de que los estafen por internet; el desconocimiento hace que la gente se pegue a lo tradicional", afirmó el ejecutivo.

En Perú el mercado avanza a pasos lentos y hace falta una cultura financiera más enterada, estimó Centeno.

Además: Los intentos de regular las criptomonedas podrían "causar pánico" entre los inversores

Según cálculos de Golden Capital, el mercado de criptomonedas en este país no supera los 100.000 participantes en una población de 32 millones de habitantes.

Venezuela la excepción

Así las cosas, Venezuela se presenta como la excepción.

El Gobierno impulsa el uso de criptomonedas y lanzó una criptodivisa nacional, el petro, respaldado con las riquezas petroleras, en un país donde el control de cambios y de acceso a divisas y la severa crisis económica determinan una aguda escasez de dólares.

Los venezolanos que necesitan divisas para ahorrar o realizar inversiones en el extranjero ven en las criptomonedas una opción, porque pueden comprarlas incluso con bolívares y luego cambiarlas a dólares, dijo a Sputnik el presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas, José Ángel Álvarez.

Más aquí: Conoce en qué se basan las monedas comunales creadas en Venezuela

En diciembre el Gobierno creó la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas; hasta ese momento, había un vacío legal para las monedas digitales, lo que generaba temor en los inversores, e incluso algunos denunciaron haber sido perseguidos por la policía.

"Ahora no solo es legal, sino que el Gobierno lo impulsa y todos los interesados pueden entrar en el Observatorio Blockchain [institución encargada de las criptomonedas] solo con su correo electrónico y se recibe de inmediato el certificado para la minería de criptomonedas", explicó Álvarez.

Esto habla de "una apertura cambiaria, financiera y económica, y da mayor transparencia a ese mercado", observó.

Tema relacionado: Analista: Rusia y Venezuela debilitarán a EEUU si comercializan con petro

En todo el mundo las criptomonedas son una tendencia creciente, pero el mercado asiático es el que presenta más avances.

Europa va a paso más tranquilo y comienza a intervenir con normas y procedimientos.