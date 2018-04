"Es la coyuntura económica lo que está motivando a que más personas conozcan esta tecnología y ahí vemos cuando una crisis se convierte en una oportunidad, porque en medio de la crisis, Venezuela puede ser una potencia de criptomonedas", dijo Álvarez, ingeniero de sistemas.

© REUTERS / Marco Bello Venezuela impulsa proyectos de activación económica con criptomoneda petro

Cada vez más personas muestran interés por estas monedas virtuales, especialmente por el bitcoin (BTC) y el ethereum (ETH).

Ambas presentan tendencia a la baja en los últimos meses; el valor del BTC es de 6.847 dólares y el del ETH de 413 dólares, y los compradores pueden adquirir fracciones de estas monedas.

En Venezuela está vedado adquirir moneda extranjera en una casa de cambio, porque desde 2003 el Estado es el único que puede distribuir o vender divisas en el mercado interno.

Te puede interesar: Constituyente venezolana aprueba decreto para el uso de criptomoneda petro

Con la caída del precio del crudo, del que depende 96% de los ingresos venezolanos, la venta de divisas también se derrumbó, por lo que la demanda superó la oferta y el bolívar comenzó a desplomarse con respecto al dólar.

El Gobierno denunció la existencia de mercados paralelos que se benefician de esta situación, especulan con el precio del dólar, generan más inflación y afectan así la economía.

© REUTERS / Marco Bello Presidente venezolano afirma que criptomoneda petro ha sido un éxito para el país

Sin embargo, liberar el control cambiario para dólares, yuanes, euros, rupias o cualquier otra moneda no es una opción porque "el Gobierno no dispone de las divisas necesarias para abastecer todo el mercado interno", dijo a Sputnik el economista Henkel García.

Ante este escenario, los venezolanos que necesitan divisas para ahorrar o realizar inversiones en el extranjero ven las criptomonedas una opción, porque pueden comprarlas incluso con bolívares y luego cambiar el BTC o el ETH a dólares.

El 8 de diciembre de 2017 se creó la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas.

Te puede interesar: El petro sale a la conquista del mundo

Hasta ese momento, había un vacío legal para las monedas digitales, lo que generaba temor en los inversores, e incluso algunos denunciaron haber sido perseguidos por la policía.

"Ahora no solo es legal, sino que el Gobierno lo impulsa y todos los interesados pueden entrar en el Observatorio Blockchain (institución encargada de las criptomonedas), solo con su correo electrónico y se recibe de inmediato el certificado para la minería de criptomonedas", explicó Álvarez.

En su opinión, se trata de "una apertura cambiaria, financiera y económica, y da mayor transparencia a ese mercado".

¿Qué es la minería?

Pero, ¿qué es minería de criptomonedas? Los usuarios consultados por Sputnik la definen como "comprar una máquina de hacer dinero".

"Es como tener una máquina de hacer dinero y, aunque suena sencillo, tiene ciertas complejidades; para mí fue una opción porque tenía equipos electrónicos que no me generaban ingresos y necesitaba dinero, los vendí y compré dos máquinas que mensualmente me generan dinero", dijo a Sputnik uno de esos usuarios, Miguel Fuentes.

© REUTERS / Marco Bello Gobierno de Venezuela asegura que las sanciones de EEUU no detendrán evolución del petro

Lo que se denomina minería es descubrir nuevos BTC a través de fórmulas matemáticas que hacen computadoras en cualquier parte del mundo, que se encargan de crear el dinero para transacciones y reciben recompensas en la moneda en la que trabajan, cambiables por dólares.

Para que los equipos puedan descubrir estos retos matemáticos, que quedan en el libro de registro o contable de las criptomonedas conocido como Blockchain, deben estar conectados siempre a una electricidad de 220 voltios y disponer de una conexión estable a internet.

El equipo conformado por varias tarjetas de memoria, por su uso continuo genera calor y "un sonido similar al de un secador de cabellos encendido", comentó Fuentes.

La cantidad de dinero que genere el equipo siempre va a depender de la velocidad o la potencia con la que trabaje, la cantidad de tarjetas de memoria que posea y la condición de funcionar sin interrupciones eléctricas ni de conectividad.

Cualquier falla genera reducción en las ganancias de quienes poseen las computadoras.

"Mi máquina es de minar BTC y me genera unos 200 dólares mensuales, se llama S9, y la compré en Bitmain por 2.200 dólares", expuso Tony Nieto.

Además: Las autoridades venezolanas autorizan pagar billetes de avión en petro

Este hombre señaló que vendió una moto y cambió sus ahorros a dólares para adquirir el equipo.

"Lo compré porque como el BTC comenzó a bajar, los equipos bajaron más de 2.000 dólares y fue mi oportunidad, antes costaban más de 4.000, y no podía", explicó.

© REUTERS / Stringer Maduro propone a países del ALBA sumarse a criptomoneda petro

La caída de precios de los equipos que ofrece Bitmain, una empresa privada que funciona en China, es una oportunidad para quienes puedan adquirirlos, comentó Álvarez.

"Este es el momento ideal para que todas las personas se metan de cabeza en el tema de las criptomonedas, porque han bajado de precio, también los equipos y si bien no son accesibles para la mayoría de los venezolanos, es mucho menor el precio que el año pasado", expuso.

Venezuela atrae

A pesar de la caída del BTC, que obligó a usuarios en muchos países a parar sus máquinas de minería, minar en Venezuela sigue siendo rentable, explicó el presidente de Asonacrip.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Parlamento de Venezuela declara nula la emisión del petro

"Tenemos la electricidad más económica del planeta, por ejemplo, minar un bitcoin en Estados Unidos sale (cuesta) unos 2.600 dólares solo en costo de electricidad, en China sale 1.500 dólares y en Venezuela sale menos de 100 dólares, ya eso es una ventaja cualitativa bastante importante", detalló.

Además, el Estado autorizó el uso de criptomonedas con el único requisito de que los usuarios se registren.

Otra ventaja, según Álvarez, es que la mano de obra, el costo de infraestructura y personal operativo y de internet son mucho más bajos que en otros países.

No te lo pierdas: ¿Después del petro llegó el turno del turcoin? Ankara apuesta por su propia criptomoneda

En cambio, la conexión a internet es inestable en algunas zonas o muy lenta en otras, pero Álvarez juzgó que este problema no es un impedimento.

"Una de las ventajas de la minería es que no requiere anchos de banda especiales, con una conexión de internet de CANTV (la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela) es suficiente, lo que sí se necesita es que haya disponibilidad de internet", puntualizó.

Lo primero que Asonacrip recomienda para ingresar al sistema de criptomonedas es tocar la tecnología comprando BTC, "la moneda más fuerte y con mayor trayectoria".

Desplazando a Dólar Today

El auge de las criptomonedas en Venezuela hizo que algunas páginas que ofrecen monederos o carteras virtuales se convirtieran en el último mes en sitios de referencia para conocer la cotización del dólar, desplazando al polémico portal Dólar Today.

© REUTERS / Marco Bello El petro: la razón de la guerra de EEUU contra Venezuela

"El mercado cambiario tuvo un alza significativa porque todas las transacciones se hacen en criptomonedas", apuntó Álvarez.

El mercado negro, sin embargo, no se ha acabado, según Álvarez.

"El marcador paralelo ya se abrió, pero a través de las criptomonedas, y es lo que estoy impulsando en todos los lugares a los que voy, porque cuando todos sepan que tienen esta alternativa no van a tener que ir a Dólar Today para consultar el precio y este no va a sufrir caídas y alzas abruptas, como ha pasado, sino que se va a basar en la oferta y demanda", argumentó.

Además: El petro: ¿mate definitivo a la economía de EEUU?



La cotización de las criptomonedas, sin embargo, experimentó caídas importantes en los últimos meses.

Para Álvarez se debe en parte a las medidas de Estados Unidos y a la desconfianza de algunos gobiernos.

© REUTERS / Marco Bello Vicepresidente de Venezuela: intención de venta del petro supera $3.000 millones

Pero "una vez se rompa la barrera del desconocimiento, este sistema llegará para quedarse", aseveró.

En su opinión, este sistema es comparable a lo que ocurrió "hace 20 años cuando se digitalizaron las cartas, o hace 20 años cuando se digitalizaron las fotos, hoy en día estamos digitalizando el dinero y no debe haber tabú porque es la evolución de la tecnología".

Para Álvarez, aunque existen transacciones financieras digitales a través de los bancos, las criptomonedas son mucho más veloces y sencillas.