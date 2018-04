Abril puede convertirse en la tumba del dólar

El índice que mide el valor del dólar, el DXY, registró una caída del 2,1% durante el primer trimestre del año. Todos los meses fueron negativos para la moneda estadounidense salvo febrero, cuando experimentó una ligera mejora. Pero no despega. Y ello a pesar del endurecimiento de las políticas de la Reserva Federal. Las turbulencias en los mercados bursátiles internacionales no están sentando bien al billete verde y su valor podría no mejorar, tampoco, durante el segundo trimestre del año.

"Abril es el peor mes para el dólar desde hace décadas (…) Su debilidad es particularmente pronunciada frente al euro y frente a las monedas dependientes de materias primas", señala el director de estrategia de la empresa Intermarket Strategy, Ashraf Laidi, citado por Market Watch.

Los expertos explican que abril se le indigesta a la moneda estadounidense porque es precisamente entre este mes y junio cuando el precio de los hidrocarburos como el gas natural y el petróleo tiende a subir. El escenario durante estos meses proporciona al dólar canadiense cierta ventaja, cuyo curso depende en parte de los precios del mercado energético.

En los últimos cinco años, el dólar ha caído en abril frente al euro, y en cuatro de los cinco abriles también frente al dólar canadiense.

Si bien hay quienes recomiendan no guiarse ciegamente por las tendencias estacionales al no ser estas un indicador del todo fiable, lo cierto es que en estas fechas los planetas parecen alinearse. El segundo trimestre del año coincide con la más que posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las conversaciones podrían impulsar la esperada apreciación de la moneda canadiense en detrimento de la estadounidense. También el luto en el que están sumidas las relaciones comerciales entre EEUU y China, entre otros países, podría tener su impacto en el billete verde.

Te puede interesar: Continúa la batalla del yuan contra el dólar: a qué se debe el fuerte crecimiento de la moneda china