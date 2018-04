Embajador ruso: la participación británica en el SPIEF será acogida con agrado

"El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebrará del 24 al 26 de mayo, es una plataforma única de reunión de los círculos empresariales mundiales, allí se desarrollan debates y se cierran transacciones, nos agradará tener la presencia de los huéspedes británicos en este espacio", escribió en Twitter.

La embajada de Rusia en el Reino Unido, al comentar la noticia del periódico The Times de que a algunas de las más grandes compañías británicas se les recomendó no ir a San Petersburgo, declaró: "Si el sabotaje de la economía británica figura entre los principales intereses del Reino Unido, entonces no tenemos qué comentar, pues somos de otro parecer".

La legación subrayó hace un tiempo que los rusos muestran una actitud benévola y positiva hacia los británicos, pese a las declaraciones que hacen las autoridades oficiales del Reino Unido.

El pasado 14 de marzo Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del envenenamiento del exoficial de la inteligencia militar rusa Serguéi Skripal y su hija Yulia.

Británicos no consiguen demostrar que Skripal fue envenenado con Novichok de fabricación rusa

Afirmó que se les aplicó la sustancia neuroparalizante A234 de procedencia rusa, pero Moscú lo niega categóricamente y recuerda que cerca de Salisbury se encuentra un laboratorio químico del Ministerio de Defensa británico.

Tras el supuesto envenenamiento Londres expulsó a 23 diplomáticos rusos.

Otros casi 30 países también expulsaron a más de 100 diplomáticos rusos.