Memorando de Trump desata guerra comercial entre Pekín y Washington

Según los analistas, las sanciones comerciales contra el gigante asiático no podrán corregir el déficit del comercio exterior norteamericano.

© AFP 2018/ Peter PARKS La industria metalúrgica china se prepara para vengarse de Trump

Trump firmó este 22 de marzo el documento que establece nuevos impuestos a los productos importados de China.

La medida "nos hará una nación más poderosa y más rica", dijo el mandatario en un corto discurso antes de proceder a firmar el documento en el salón Roosevelt.

Por orden del mandatario, la Oficina del Representante Comercial de EEUU aumentará también los aranceles a los productos tecnológicos y el Departamento del Tesoro estudiará restricciones complementarias a las inversiones chinas.

Le puede interesar: Guerra comercial: Trump deja ver la debilidad de EEUU

El inicio de la guerra comercial

Para la profesora de Economía de State University of New York at New Paltz, Sara Hsu, "este es el primer cañonazo de la guerra comercial, ya que China advirtió que respondería con contramedidas".

© REUTERS/ Thomas Peter EEUU reúne a los aliados para una guerra comercial contra China

"La aplicación de tarifas golpeará en particular a los consumidores y empresas estadounidenses, elevando los precios de los productos de consumo habitual, en la actualidad China estudia los subsidios comerciales injustos que aplica EEUU al sorgo, las medidas de respuesta contra la agricultura estadounidense serán un duro golpe contra EEUU", señaló.

Según Sara Hsu, ambas partes sufrirán las consecuencias de esta guerra.

"Las importaciones de China a EEUU en 2017 ascendieron a 506.000 millones de dólares, y las tarifas son una parte considerable de esta cantidad, tanto EEUU como China perderán debido a la guerra comercial", afirmó.

Niu Huayun, director del Instituto de Comercio Internacional de la Universidad de Lenguas Extrajeras de Pekín, advirtió que "cualquier guerra económica entre dos economías tan grandes como China y EEUU causará daños a ambas partes".

"Respecto al posible efecto de las medidas tomadas por EEUU, a corto plazo será bastante perceptible, pero a largo plazo se compensará con el desarrollo de la economía y las innovaciones chinas", declaró.

En ese sentido, el analista señaló que "China hallará sin falta medios para responder" a EEUU.

"Sin importar quien provoque en la actualidad una guerra comercial, la contraparte responderá sin falta y China no será la excepción", alegó.

Guerra global

Niu Huayun advirtió que "la nueva vuelta de rosca de la guerra comercial se hará sentir no solo en China, sino en todo el mundo".

"Aparte de las medidas de respuesta por parte de China, tendrán lugar las reacciones de la UE, Japón y otros países, no descarto que esto conduzca a un agravamiento de la guerra comercial", adelantó.

Según el analista, "las medidas unilaterales tomadas por el Gobierno de EEUU pueden conducir tranquilamente a un cambio de formato del comercio mundial".

"La UE y EEUU siempre fueron cercanos ideológicamente, sin embargo las medidas unilaterales de EEUU pueden conducir a que sus antiguos aliados, pese al parentesco ideológico, buscarán acercarse a China en el espacio comercial, lo cual propiciará una asociación más estrecha entre China y la UE", opinó.

Recuento de daños

Derek Scissors, analista de American Enterprise Institute, estima que los aranceles estadounidenses costarán a China alrededor de 20.000 millones de dólares, pero esta cifra es inferior a la que esperaba la Casa Blanca.

"China ofrece amplias posibilidades logísticas en las cadenas de suministros que no pueden ser reemplazadas de un modo rápido; en vez de bloquear 50.000 millones de dólares, la cifra rondará más bien los 20.000 millones de dólares", comentó.

A modo de comparación, el experto señaló "las importaciones procedentes de China crecieron en 45.000 millones de dólares durante el año pasado".

"A largo plazo la administración comprenderá que gran parte de las importaciones desde China solo podrá ser reemplazada por otros países y no por las producciones de EEUU", indicó.

Según el experto, "si las tarifas se mantienen, el déficit bilateral se reducirá al cabo de varios años, pero el gran déficit conjunto persistirá".

Lea más: Senadora: trabajadores de EEUU están en peligro por guerra comercial de Trump

Durante 2017 el déficit de comercio exterior de EEUU se incrementó en un 12,1%, alcanzando el valor de 566.000 millones de dólares, el máximo de los últimos nueve años.

Los aranceles de acero y aluminio no salvarán a EEUU del déficit comercial

© REUTERS/ Leah Millis Trump considera apropiadas las guerras comerciales

La implementación por parte de EEUU de aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio no podrá corregir el déficit comercial con China, aseguró por su parte el profesor de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Llndres (London School of Economics), Kent Deng.

"China exporta menos del 10% de su acero y aluminio a EEUU, los principales exportadores son Corea del Sur y la EEUU; en otras palabras, los impuestos de EEUU no bastarán para corregir el actual déficit comercial con China", dijo.

No se lo pierda: La UE se prepara para una guerra comercial con Washington

China responderá, según el experto, con aranceles a la carne y el maíz estadounidense, impulsando el desarrollo nacional de estos rubros.

Necesidad de un diálogo

En tanto, el cofundador del International Center for Trade and Sustainable Developpement (ICTSD), Ricardo Melendez-Ortiz, señaló que esta declaración de Trump muestra la necesidad de que ambas naciones inicien un diálogo en materia comercial.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump: aranceles al acero y aluminio solo podrán evitarse con nuevo acuerdo del TLCAN

"La administración de EEUU solo declaró sus intenciones, por lo visto esto debe llevar a los líderes de China y EEUU a la mesa de las conversaciones y hacer que corrijan sus políticas comerciales", indicó.

El experto señaló que "todavía no sabemos a qué conducirá todo esto".

"Pero lo que más me preocupa es cómo estas medidas afectarán la esfera de las innovaciones y especialmente las tecnologías, que son clave para la economía", aseveró.