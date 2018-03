Lo que significaría un puente entre Rusia y Corea del Norte

Construir un puente flotante que conecte Corea del Norte con Rusia impulsaría el turismo y los proyectos de carácter humanitario entre ambos países. Los expertos a los que Sputnik ha consultado aseguran que, a pesar de los posibles beneficios, un proyecto de estas dimensiones podría no ver la luz debido a la crisis en la península coreana.

En cualquier caso, el ministro ruso para el Desarrollo del Lejano Oriente, Alexandr Galushka, llegó el 21 de marzo a Corea del Norte de visita oficial para entrevistarse con el vice primer ministro y representante de la Comisión de Planificación Estatal, Ro Tu-chol.

Galushka anunció durante esa visita que el Gobierno de Rusia había dado su beneplácito a que el Ministerio de Transportes de la Federación abordase la cuestión. El ministro también aseguró que, como primer paso, se podrían tender pontones entre ambas naciones.

La conexión de transportes rodados entre Rusia y Corea del Norte podría, en el futuro, impulsar el desarrollo bilateral de aquellos sectores que no se han visto afectados por las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, explica a Sputnik Anatasia Baraníkova, especialista en seguridad regional en el Centro de Investigación Marítima Internacional de la Universidad Estatal de Moscú.

"A muchos ciudadanos del Lejano Oriente ruso y de otras regiones del país les interesa Corea del Norte y les gustaría visitarla, pero para ello se debe desembolsar una gran cantidad de dinero en billetes de avión".

Dificultades para llevarlo a la práctica

Un proyecto de tales dimensiones, como es el de construir un puente, a duras penas podrá hacerse realidad mientras no se vuelva a la estabilidad en la península coreana, prosigue Artiom Lukin, profesor asociado en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Lejano Oriente de Rusia. "Este no es el primer año en el que se habla de la idea de conectar por transporte rodado Corea del Norte y Rusia", recuerda, y señala que ya en 2014 se puso sobre la mesa.

"Hoy entre Rusia y Corea del Norte solo existe una conexión ferroviaria: un puente que cruza el río Tumen. He oído que los autos pueden atravesarlo, pero solo de forma excepcional".

Lukin reconoce que, para un proyecto de estas características, será difícil encontrar inversores, teniendo en cuenta las sanciones. Una condición necesaria, habida cuenta de que los norcoreanos seguramente no querrán poner dinero de su bolsillo.

Mientras que la situación política en Corea del Norte no se estabilice, la idea de un puente acabará en eso: en una idea.

"Pyongyang está claro que no pondrá dinero. No tienen dinero y no están acostumbrados [a tenerlo]. Su posición es siempre la misma: 'Nosotros proponemos la idea y ya te preocupas tú de buscar la financiación'. China siempre ha levantado todos sus puentes y toda su infraestructura en Corea del Norte con su propio dinero. Rusia tiene que buscar el suyo o atraer a los surcoreanos. Creo que ni los inversores coreanos ni los rusos ni nadie se arriesgará [a invertir] en estas condiciones", explica Lukin.

Sin embargo, Baraníkova añade que la participación de Corea del Sur es del todo plausible porque entre los intereses de su Gobierno está el de retomar los proyectos entre ambas Coreas.

En cualquier caso, que Corea del Norte renuncie a proseguir con sus pruebas nucleares indicará que respeta la resolución de la ONU y ello, a su vez, implicará que las sanciones se irán levantando paulatinamente. Todavía hay espacio para el optimismo, concluye.

