China dará ventaja a quienes apuesten por el petroyuán

Es la manera con la que el Gobierno de Xi Jinping quiere incentivar a los inversores a utilizar el petroyuán para los futuros de petróleo a partir del 26 de marzo en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái (INE).

El petroyuán es un paso lógico para Pekín. En 2017, China superó a EEUU y se convirtió en el mayor importador y consumidor de petróleo del mundo. Y ese consumo sigue creciendo. En los primeros dos meses de 2018, China importó una media de 9.02 millones de barriles al día. Superior al del año anterior.

Sin embargo y a pesar de los planes del Gobierno chino, los precios de referencia en el mercado petrolero mundial predominantes siguen siendo West Texas Intermediate (WTI) —Nueva York— y Brent —Londres—. Para la INE, si bien estos dos futuros de petróleo ya están bastante maduros, no reflejan la oferta y la demanda de petróleo reales en los mercados de la región Asia-Pacífico y será allí donde el petroyuán ayude a establecer un índice de precios más justo.

© AP Photo/ EyePress, FILE China seguirá abriéndole las puertas al yuan

El éxito de los planes de China dependerá de cómo sea recibido el petroyuán fuera del país asiático. Será necesario que comercien con él no solo inversores chinos, sino extranjeros. De ahí que el Gobierno de Xi Jinping haya decidido ofrecer ventajas fiscales a quienes apuesten por él y no por el petrodólar.

Así que por ahora todavía no queda claro si el petroyuán podrá hacer frente al WTI y al Brent, según Zhang Ning, experto en el Instituto de Investigación Estratégica financiera de la Academia de Ciencias Sociales de China.

"Todavía es pronto para hablar de si le podrá hacer la competencia al WTI y al Brent. Eso se sabrá en unos años (…) Todavía no queda claro cuál es el volumen total de transacciones de futuros que el petroyuán logrará acaparar. Si ese volumen no es muy elevado, no podrá hacerles la competencia. La historia ha demostrado que muchas veces aparecieron alternativas [al petrodólar] (…) En cualquier caso, personalmente soy optimista con el futuro del petroyuán. China sigue siendo un gran mercado y el mayor importador de petróleo del mundo", explicó a Sputnik.

Los futuros de petróleo en yuanes los utilizarán, sobre todo, los comerciantes de petróleo chinos. Especialmente en medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, los inversores extranjeros pueden verse disuadidos por el hecho de que el yuan todavía no es una moneda libremente convertible. No se excluye, tampoco, que incluso si los corredores internacionales aceptan pasarse al petroyuán sigan orientándose por el precio del petróleo en dólares, añade. Es, este, uno de los riesgos más importantes a los que se enfrentará el petroyuán.

"La falta de conversión gratuita del yuan tendrá un cierto impacto en el deseo de los inversores extranjeros de participar en el comercio de nuevos futuros. Existe otro problema: aunque los futuros de petróleo contribuirán a la internacionalización del yuan (…), estos pueden provocar salidas de capital. Además, todavía es una incógnita el número de transacciones que se harán en yuanes. ¿Cuál será el volumen que acapare del capital extranjero? ¿Habrá suficientes transacciones [en el extranjero]? Es eso lo que aún está por ver", concluye.