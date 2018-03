"No es una guerra de gas entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la UE y Rusia"

El presidente de Gazprom, Alexéi Miller, declaró que su compañía está pensando en rescindir de los contratos con Naftogaz sobre suministros y tránsito de gas.

Al comentar esta declaración, Rustam Tankáyev, miembro del Comité de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia sobre estrategia energética y desarrollo del complejo de combustible y energía, sostuvo a la emisora Business FM que "esta no es una guerra de gas entre Rusia y Ucrania. Esta es una guerra entre la UE y Rusia".

"Absolutamente absurdo"

Recordó que hay dos contrademandas judiciales: la acción legal de Naftogaz contra Gazprom y la demanda de Gazprom contra Naftogaz. Al decidir sobre estos reclamos, el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo determinó que Ucrania está bajo circunstancias de fuerza mayor y decidió a su favor en el reclamo de Gazprom contra Naftogaz.

"Sin embargo, no reconoció que los acuerdos existentes estén bajo la influencia de fuerza mayor en lo relacionado con el reclamo de Naftogaz contra Gazprom. Como resultado, se dio una situación en la que una de las partes en conflicto cae en fuerza mayor y la otra no. Esto es absolutamente absurdo, porque no puede ser así. Si una parte no puede observar los términos del acuerdo, entonces la otra tampoco puede", subrayó el experto.

Explicó que, de hecho, el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo denunció los acuerdos que existen entre Naftogaz y Gazprom en el sector gasístico.

"Por lo tanto, el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo en realidad provocó una crisis de gas en Europa".

Tankáyev está seguro de que Europa intervendrá en este conflicto, ya que aproximadamente la mitad del gas que se exporta a Europa a través de Rusia llega a través del territorio de Ucrania.

¿Un desencadenante?

Por su parte, el corresponsal de Kommersant Yuri Barsukov considera que el objetivo de Gazprom en hacer esta fuerte declaración no consistía en provocar una rabieta o comenzar una nueva guerra de gas, sino sentarse a la mesa de negociaciones, pero ciertamente en sus propios términos.

"El revuelo causado por la declaración de Miller puede convertirse en un desencadenante para el inicio de nuevas negociaciones a gran escala sobre el problema ucraniano del gas, en el que la UE ya ha ofrecido su mediación", sostiene Barsukov.

"Si Gazprom pierde el arbitraje contra Naftogaz, ¿por qué no 'anular' la situación e iniciar nuevas negociaciones en sus términos?", se pregunta un entrevistado de Barsukov.

"Es de esperar que la dura invitación a las negociaciones sea escuchada y entendida correctamente en una Europa aterrada y helada, donde los precios spot del gas ya han subido por encima de los 700 dólares por cada 1.000 metros cúbicos. Como en la anécdota donde la esposa le dice a su esposo: 'No escuches lo que digo, sino lo que quiero decir'", resume Barsukov.

El Tribunal de Arbitraje de Estocolmo obligó en diciembre de 2018 a Naftogaz a pagar a Gazprom unos 2.000 millones de dólares por el gas suministrado y redujo las compras anuales de gas ruso en el marco del contrato entre estas dos compañías de 52.000 millones a 5.000 millones de metros cúbicos, además, aplicó el requisito 'toma o paga' ('take or pay') para un 80% de ese volumen, es decir 4.000 millones de metros cúbicos.

Naftogaz anunció el 28 de febrero que tras dos litigios en el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo Gazprom le debe pagar 2.560 millones de dólares.

Después de las declaraciones de Miller y de otros altos cargos de Gazprom, el vicepresidente de la Comisión europea para los Asuntos Energéticos, Maros Sefcovic, señaló que la disputa entre Rusia y Ucrania en torno al gas causa preocupación en la Comisión Europea por el tránsito de gas ruso a la UE.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, prometió que Naftogaz exigirá compensación adicional si Gazprom decide rescindir de los contratos.