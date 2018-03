Los intentos de regular las criptomonedas podrían "causar pánico" entre los inversores

La UE acabará regulando las criptomonedas si no se atajan los riesgos que entrañan. Valdis Dombrovskis, Comisario Europeo del Euro, ha afirmado que es necesario seguir de cerca la evolución del fenómeno en el que se han convertido. Sputnik habló con Ronie Moas, fundador y director de la firma de análisis de inversión Standpoint Research.

Las medidas regulatorias que los países podrían poner en marcha afectarán al 95% de las criptomonedas. Un porcentaje que puede resultar elevado si no fuese porque existen cientos de tipos de criptomonedas, y porque esas regulaciones no incidirán en las 50 divisas virtuales más utilizadas. La mayoría de ellas "tienen la legitimidad suficiente para que no se deban preocupar por ese aspecto", revela a Sputnik Moas.

"El 95% o en el 97% del mercado se concentra únicamente en las pocas criptomonedas que encabezan la lista de su clase. Estamos hablando de unas pocas docenas de denominaciones". Según Moas, al bitcoin no le afectarán.

Moas compara el bitcoin con tener 200 billones de dólares entre acciones, efectivo, bonos y oro repartidos por el mundo, y con que esos cuatro estados —acciones, efectivo, bonos y oro— estén pasando un mal momento. "Si el 2% de esos 200 billones acaban por invertirse en criptodivisas", explica, entonces está claro que el valor del bitcoin crecerá exponencialmente.

"Me trae sin cuidado, en lo que respecta a la regulaciones, que aparezca algún titular sobre China, Corea del Sur, Rusia o Estados Unidos, porque sea lo que sea que hagan estos países, al final hay otros 180 alrededor del mundo que pueden [mantener la divisa a flote]. La oferta de la que goza el bitcoin es tan limitada y la diferencia entre la oferta y la demanda es tan brutal, que no me importa realmente qué tipo de regulación venga de qué país", reconoce Moas.

El analista se refiere a los últimos movimientos de los reguladores financieros de países como Japón, Corea del Sur o Estados Unidos, donde el mercado de criptodivisas está más desarrollado. Los reguladores están intentando apretarle las tuercas a las divisas virtuales para llevarlas hasta un callejón sin salida. Son medidas que incluyen prohibir su intercambio, por ejemplo, o aumentar el alcance de las restricciones del mercado virtual. En el caso de China, las medidas incluyen vetar el uso de webs y de aplicaciones móviles extranjeras que den acceso a este tipo de mercados.

Sin embargo, añade que lo que más miedo le da, es que esos mismo países —Corea del Norte, China, Estado Unidos y Rusia— anuncien alguna medida conjuntamente, algo que podría causar pánico entre aquellos que habían invertido en las principales criptomonedas.

Quienes invierten en el bitcoin ya saben dónde se meten, explica Moas, son personas que, desde el momento en el que invierten en ella, están buscando ganar ocho veces lo que han apostado. El problema, indica, es cuando los riesgos y la incertidumbre son igual de grandes. "Si apuestas hoy mismo, vas a tener que lidiar con las amenazas y con las incertezas que todavía no se han conseguido eliminar".

"Si quieres esperar [para invertir] cuando las aguas se calmen, adivina lo que pasará. Pues que la ganancias no serán tan elevadas. Existe una correlación entre los riesgos y la ganancias", afirma.