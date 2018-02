Presidente colombiano apoya posible embargo petrolero a Venezuela por parte de EEUU

"Estamos presionando a Venezuela en todas las formas posibles (…) de manera que todo lo que se pueda hacer para que Venezuela retorne a la democracia es bienvenido", dijo Santos a la radio colombiana La FM al ser consultado sobre un posible embargo petrolero de EEUU si Caracas no suspende las elecciones del 22 de abril.

Santos consideró que esas elecciones, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, "son ilegítimas".

"Colombia lo ha dicho y yo lo he dicho: no las vamos a reconocer porque no reconocemos lo que allá se está haciendo, porque están irrespetando las reglas de juego democráticas", afirmó el mandatario.

El presidente colombiano respaldó el 23 de febrero la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que expresó su preocupación por la situación en Venezuela y solicitó al Gobierno de Maduro que reconsidere la convocatoria de los comicios y presente un nuevo calendario electoral.

El pasado 4 de febrero, el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Rex Tillerson, reveló que Washington analizaba la posibilidad de imponer sanciones más duras contra Caracas, incluyendo medidas contra la comercialización del petróleo venezolano.

Maduro respondió el 15 de febrero señalando que su país no le teme a "un embargo petrolero", y aseguró que en caso de que se produzca está preparado para enviar sus buques de crudo a otras naciones del mundo.

El CNE de Venezuela fijó para el 22 de abril las próximas elecciones presidenciales luego de que se manejara esa fecha en un acuerdo de convivencia política negociado entre el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana en República Dominicana, pero que finalmente no fue firmado por los dirigentes opositores.

A partir de entonces, las negociaciones entre las partes pasaron a un "receso indefinido".

Los partidos que integran la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática decidieron no participar en las elecciones presidenciales, pues consideran que "no hay garantías".

Sin embargo, el CNE indicó que 15 de 18 organizaciones políticas del país ya se han registrado para los comicios.