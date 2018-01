Chile es el puente para que China se acerque a América Latina

"Junto a China hemos llegado a la conclusión de que nuestro país es el puente para acercarse a América Latina", aseguró Buvinic.

El jerarca hizo estas declaraciones en el marco de la segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de la (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China, que se celebra en Chile.

El canciller chino, Wang Yi, participó de la reunión de ministros de exteriores, instancia en que se consensuaron diversos acuerdos de acercamiento, así como de un foro empresarial con líderes de compañías chilenas, chinas y de los demás países de la región.

Para Buvinic, la importancia de que estas reuniones se hayan organizado en su país es de "vital importancia", puesto que Chile se posiciona "como un puente entre China y Latinoamérica".

El director de ProChile aseguró que aquello se vio reflejado en una de las actividades más importantes ocurridas durante el desarrollo de las actividades de la CELAC-China, cuando se anunció la inauguración de una oficina en Santiago del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), institución encargada de promover los productos y servicios de ese país para la exportación.

"La oficina del CCPIT inaugurada en Santiago es importante porque es la segunda en Latinoamérica", explicó Buvinic.

El funcionario también comentó que Chile es la "única plaza que cuenta con un banco autorizado por los bancos centrales de ambos países para la liquidación de Renminbi (moneda china) en América Latina", refiriéndose al China Construction Bank.

Por último, explicó que Chile es miembro prospectivo del "Banco Asiático de la Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés)".

"Esto permitirá que el AIIB financie proyectos que beneficien la integración con Asia, como la construcción de aeropuertos, puertos autopistas, túneles (y) cables de fibra óptica" entre otros, dijo.

ProChile es una institución dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir a la difusión de la inversión extranjera.

China es el primer socio comercial de Chile, con exportaciones principalmente de cobre, vino, y alimentos como cerezas frescas, arándanos, paltas, carnes, lácteos y alimentos gourmet.

Las ventas de alimentos de Chile a China crecieron desde los 130 millones en 2006 a 1.588 millones en 2017, posicionando a Chile como el mayor abastecedor de frutas frescas del país asiático y el segundo proveedor de vinos después de Francia.