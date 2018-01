Efecto de las sanciones: Rusia aumenta drásticamente las exportaciones no energéticas

El ritmo del crecimiento de las exportaciones no primarias de Rusia en 2017 alcanzó un nivel récord para los últimos diez años y ascendió al 19%. Esta cifra fue dada a conocer por el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Mánturov, al intervenir en el Foro Gaidar.

El ministro subrayó que las sanciones occidentales permitieron a las empresas renovar la producción y aumentar el volumen de suministros al extranjero.

"Las sanciones, en cierta medida, influyeron en la reducción del volumen de comercio entre Rusia y Occidente por cierto período de tiempo. Pero le dieron un gran impulso a nuestro negocio, que comenzó a desarrollar activamente nuevos proyectos, lanzar nuevos productos industriales", señaló Mánturov.

El crecimiento de las exportaciones no petroleras fue provocado no solo por la depreciación del rublo que se produjo en 2016, sino también por un cambio de enfoque de muchas empresas rusas hacia los consumidores extranjeros, causado, a su vez, tanto por la política de sustitución de importaciones, como por el apoyo estatal de exportaciones, analiza el director del Centro de la Universidad de Investigación Económica Sinergia, Andréi Koptélov, entrevistado por el diario Expert

El complejo agroindustrial, la maquinaria y la industria química se han convertido en impulsores de crecimiento durante el último año.

El ministro de Industria y Comercio destacó que también se espera un crecimiento moderado de las exportaciones no energéticas en los próximos años.

Koptélov añadió que, teniendo en cuenta las medidas estatales de apoyo a las exportaciones no primarias en 2018, su crecimiento va a continuar, pero la dinámica de crecimiento no será tan impresionante, puesto que cada vez hay menos nichos para productos rusos. En 2018, según el analista, es más probable que crezcan las exportaciones de productos de defensa, alimentos y algunos tipos de maquinaria.

Rusia está suministrando productos que no requieren alta tecnología para la producción, lo que no genera grandes beneficios para los exportadores y, a menudo, requiere de apoyo estatal. Por lo tanto, según Iliá Zharski, socio del grupo de expertos Veta, Rusia debe proponerse aumentar la productividad laboral y convertir los productos rusos no primarios en símbolo de calidad en los mercados mundiales.

De todas maneras, aunque todavía hay aspectos que mejorar y desarrollar, Rusia está reduciendo significativamente su dependencia del petróleo, coinciden los expertos.