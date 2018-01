El desempleo en Ecuador bajó en 2017 más de 0,5% con respecto a 2016

En el informe se indica que de la población total, "el 70,4% está en edad de trabajar", y de esa cifra, el 67,7% se encuentra económicamente activa y, de ellos, el "95,4% son personas con empleo".

Esto representa un total de 7.712.177 personas que cuentan con empleo, aunque de ese número solo el 42,3% tiene trabajo adecuado, es decir, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo (386 dólares), trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.

El 57,7% restante se distribuye en las categorías de subempleo (19,8%), empleo no remunerado (9%), otro empleo no pleno (24,1 por ciento) y empleo no clasificado (0,2%).

Se consideran subempleados a las personas con empleo que, durante la semana de investigación, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.

Por otro lado, en el empleo no remunerado se encuentran las personas con empleo que no perciben ingresos laborales; en esta categoría están los trabajadores no remunerados del hogar y ayudantes no remunerados.

Para diciembre de 2017, el 44,1% de personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía.

Del lado del desempleo, este se ha mantenido en niveles estables desde marzo de 2017, cuando alcanzó 4,4%; después, en junio, llegó a 4,5% y en septiembre se ubicó en 4,1%.

Asimismo, en las ciudades el desempleo alcanzó el 5,8%, mientras que a nivel rural fue de 2,1%.

La ciudad que registró más desempleo fue Quito, con 9,4%, seguida de Ambato (centro), con 6,1%, Cuenca (sur) y Machala (sur), ambas con 5,6%, y Guayaquil, con 4,4%, menos que la media nacional.

Otro dato que el reporte destaca es que de cada 10 plazas de trabajo nueve son generadas por el sector privado, y una plaza por el sector público.

También se indica que la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca es el sector que concentra mayor participación en el empleo, con 26,1% del total de empleados.

La encuesta se realizó en diciembre de 2017 a escala nacional, en cinco ciudades del país en una muestra total 31.092 viviendas.