Seis conocidas marcas estadounidenses que están 'en manos extranjeras'

Sputnik presenta la lista de las empresas estadounidenses que en la actualidad pertenecen a los dueños de otros países del mundo.

Budweiser

Hoy en día, esta marca de cerveza popular pertenece a la cervecera belga Anheuser-Busch InBev. No obstante, las botellas y las latas de la marca siguen teniendo una inscripción que dice 'America'.

Budweiser fue adquirida por el consorcio belga InBev en 2008.

Burger King

Burger King posee una red global de restaurantes de comida rápida especializada en la venta de hamburguesas.

La historia de la marca se remonta a 1953, cuando apareció una cadena de restaurantes llamada Insta-Burger King en Jacksonville, en el estado de Florida. En 1954, el negocio se enfrentó a problemas financieros. De ahí que dos franquiciados compraran los derechos y la denominaran Burger King.

La compañía cambió de dueños cuatro veces en los 50 años siguientes. Hoy en día, Burger King es propiedad del consorcio canadiense Restaurant Brands International, especializado en comida rápida.

Lucky Strike

La marca de cigarrillos Lucky Strike se hizo primero popular porque producía tabaco de mascar. Su historia se remonta a 1869. En 1905, fue adquirida por American Tobacco Company, que luego pasó a formar parte de British American Tobacco.

General Electric

El conglomerado General Electric se dedica a la fabricación de una amplia gama de productos: locomotoras, reactores nucleares, propulsores, material bélico, ojivas nucleares, fusiles, dispositivos médicos, pistolas de sellado y utensilios domésticos.

La empresa china Haier adquirió en 2016 la división de utensilios domésticos de General Electric por 5.400 millones de dólares.

7-Eleven

La compañía 7-Eleven, originaria de Estados Unidos, es la operadora de una extensa red de pequeñas tiendas en 18 países. Está presente en Japón, México, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, Malasia y Tailandia, entre otros lugares. Existen unas 60.000 tiendas.

Holiday Inn

Se trata de la primera compañía en la industria hotelera de EEUU que empezó a vender sus franquicias. Hoy en día, Holiday Inn es una marca controlada por la británica IHG (InterContinental Hotels Group), que a su vez cuenta con una red de 5.273 establecimientos en casi 100 países del planeta.

7-Eleven funciona mayormente como una franquicia. El control sobre la compañía pertenece a Seven-Eleven Japan Co., Ltd., que, por su parte, es la subsidiaria de la japonesa Seven & I Holdings Co.