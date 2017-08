Ministro ruso constata que la OMC no tiene alternativas

SHANGHÁI, CHINA (Sputnik) — La Organización Mundial del Comercio (OMC) no tiene alternativas, declaró el ministro ruso de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin.

"No podemos fingir que el sistema de la OMC es perfecta y no requiere optimización, pero no tenemos alternativa", dijo Oreshkin en el encuentro de los ministros de Economía y Comercio Exterior de los BRICS.

Indicó que el estatus de la OMC como el eje del sistema comercial multilateral con frecuencia se pone en tela de juicio.

"Critican al sistema por el proceso lento de toma de decisiones, resolución disputas y la falta de garantías eficaces de la puesta en práctica de las normas comerciales internacionales", matizó Oreshkin.

Agregó que la preparación de la cumbre del G20 en Hamburgo mostró que ciertos países dejaron de respetar las normas generales y adoptaron el principio "hago lo que quiero".

Oreshkin resaltó que la OMC fue creada para luchar contra tales enfoques.

Asimismo, Maxim Oreshkin abordó con el ministro de Comercio de China, Zhong Shan, la participación de las empresas chinas en las privatizaciones en Rusia.

"Hablé entre otras cosas sobre las privatizaciones, aquí trabajamos en todos los ámbitos", dijo Oreshkin a los periodistas.

Agregó que durante el encuentro los ministros abordaron la posibilidad de "atraer inversiones de las empresas chinas al negocio ruso y del capital ruso al negocio chino".

Oreshkin indicó que en el ámbito de las inversiones "hay una serie de grandes éxitos" al mencionar el trabajo del Fondo de Inversión ruso-chino y Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI).

El ministro reveló que la agenda del encuentro incluyó discusiones sobre una serie de ámbitos prioritarios de la colaboración ruso-china, en particular, el desarrollo del comercio bilateral, el levantamiento de barreras y la simplificación del acceso de las mercancías rusas al mercado chino y viceversa.

"Hay un objetivo que plantearon los líderes de nuestros países de aumentar el intercambio mercantil, por lo que trabajaremos activamente en este ámbito", aseveró.

Asimismo, mencionó que los dos países prevén desarrollar la colaboración entre sus regiones.

Precisó que el intercambio comercial entre Rusia y China puede situarse en 80.000 millones dólares al cierre de este ejercicio.

"La estadística de los primeros cinco meses es positiva, el intercambio bilateral creció un 37% y al final del año puede alcanzar los 80.000 millones dólares", dijo Oreshkin durante la ХХ reunión la subcomisión ruso-china sobre cooperación económica y comercial.

Destacó que "la recuperación económica en Rusia, la continuación del crecimiento económico en China, la eliminación gradual de las barreras comerciales contribuyen a aumentar el comercio entre nuestros países".

Previamente Oreshkin declaró que Rusia y China lograrán el intercambio comercial de 200.000 millones de dólares para 2020, al subrayar que para impulsar el comercio es necesario levantar las restricciones comerciales.