México y Canadá plantean renegociación trilateral del TLCAN

El canciller mexicano Luis Videgaray y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland "coincidieron en que la renegociación del TLCAN será trilateral", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un reporte oficial del encuentro.

La convergencia de los dos socios es relevante porque el presidente de EEUU, Donald Trump, ha indicado que intentaría negociaciones bilaterales si la renegociación no conviene a los intereses de su país, para lo cual tendría que emprender un largo proceso de abandono del pacto trilateral vigente desde enero de 1994.

Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron con Freeland en el marco de su participación en el foro México y América del Norte: Una Potencia Global, organizado por Americas Society and Council of the Americas en la capital mexicana.

El canciller mexicano resaltó la relevancia de dar continuidad al estrecho diálogo con el Gobierno del primer ministro Justin Trudeau, "principalmente sobre el TLCAN y su modernización en un escenario beneficioso para las tres partes", indica el comunicado.

Un ideal de integración

Videgaray y Guajardo expresaron que "México está listo para iniciar una negociación trilateral y constructiva", dijo la cancillería.

Trump apenas comenzó un proceso para obtener la autorización del Congreso estadounidense, que demorará al menos tres meses.

"Lo que tenemos que hacer como gobiernos es facilitar y promover la integración de esta realidad que es mas allá de una idea, es un ideal", dijo Videgaray, quien habló en inglés en el encuentro.

Ambos funcionarios destacaron "la importancia de fortalecer la prosperidad compartida y competitividad regional con Canadá y Estados Unidos".

Asimismo, indicaron el alcance estratégico de la relación con Canadá en temas clave como ambiente, migración y el desarrollo regional.

Ambos subrayaron "el compromiso de México para fortalecer nuestros mecanismos formales de cooperación".

En 2016, el comercio de México con Canadá sumó 20.059 millones de dólares, mientras con EEUU ascendió a 530.000 millones de dólares.

Canadá representa la cuarta fuente de inversión extranjera directa en México.

Más de 96.000 mexicanos residen en Canadá, la segunda comunidad mexicana más grande en el extranjero.

