Los presupuestos de Rajoy avanzan su tramitación tras acumular tantos apoyos como rechazos

"Con 175 votos a favor y 175 en contra en tercera votación quedan rechazadas las enmiendas de totalidad y los PGE continúan su tramitación", informó el Congreso de los Diputados.

El artículo 88 del Reglamento del Congreso establece que en caso de empate en una votación se repite la misma, y que si se vuelve a producir empate se convoca una tercera.

En ese caso, si se igualan de nuevo el número de votos positivos y negativos, queda rechazada la enmienda, propuesta o dictamen, que se está sometiendo a votación, en este caso las enmiendas de devolución.

Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad, los diputados y grupos parlamentarios disponen hasta este viernes para presentar enmiendas al articulado, que deberán ser votadas en la Comisión de Presupuestos antes de volver a ser debatidas en el Pleno.

En la última semana de mayo, cuando el debate de los PGE vuelva al pleno, no será suficiente con un empate y el Partido Popular de Rajoy deberá recabar como mínimo un apoyo más a su proyecto.

Entre los partidos que votaron a favor del proyecto presupuestario se encuentran, además del Partido Popular, el conservador Partido Nacionalista Vasco, la formación liberal Ciudadanos y partidos derechistas como Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro o Coalición Canaria.

El principal argumento de estos partidos a favor de las cuentas de Rajoy es que su aprobación favorece la estabilidad económica del país.

En cambio, el rechazo de la otra mitad de la cámara a los presupuestos se basa en su carácter "antisocial".

"Son unos presupuestos que no responden a nuestras necesidades como país y que no responden a las necesidades de millones de familias, que no ven la recuperación económica y siguen sufriendo las consecuencias de la crisis", dijo Isabel Rodríguez, diputada del PSOE, el grupo con mayor representación dentro la oposición.

Entre los partidos que votaron en contra de las cuentas de Rajoy se encuentran los socialdemócratas del PSOE, la coalición de izquierdas Unidos Podemos, la formación valenciana de izquierdas Compromís, los independentistas catalanes y los independentistas vascos de EH Bildu.

