Activistas chilenos sospechan de 'malas intenciones' por parte de Japón

"Japón quiere aprovecharse de países pequeños como el nuestro; el problema es que tratados como el TPP no traerán beneficios para Chile y continuarán con la lógica de quedarnos estancados en un comercio del siglo XX", señaló el vocero de la agrupación, Carlos Figueroa, en un comunicado.

© AP Photo/ Hugo Arnal Países del TPP reafirman importancia estratégica y económica del acuerdo

El Gobierno nipón "busca, a través de las cláusulas del TPP, elaborar un conjunto común de normas comerciales que puedan adoptarse a toda la región del Asia Pacífico", precisó el colectivo, que reúne a más de cien organizaciones de la sociedad civil en rechazo al pacto multilateral, suscrito por Chile y otros diez países.

El martes, el ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, se reunió con el vicepresidente estadounidense Mike Pence para llevar a cabo la primera ronda de conversaciones económicas bilaterales, en el marco de su visita oficial de diez días a Asia.

Japón reflejó su intención de crear un "TPP 11" tras la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de poner fin a la participación de su país en enero pasado del tratado firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú Singapur, Vietnam y el país nipón.

Llamado a la ciudadanía

En esta línea, la plataforma Chile Mejor sin TPP convocó a la población a "movilizarse contra esta nueva ola de tratados de libre comercio".

Además, exigió al Gobierno de Chile "pasar a la ofensiva en materia de comercio, y buscar aliados que quieran comerciar bajo nuevas reglas", poniendo énfasis en el cuidado del medio ambiente, la dignidad de los trabajadores y la creación de una economía innovadora, entre otros temas.

En marzo pasado, las autoridades de 15 países de la Alianza del Pacifico y la región Asia Pacífico se reunieron en la ciudad chilena de Viña del Mar para abordar nuevos mecanismos de integración y convergencia económica, con el fin de enfrentar la corriente proteccionista encabezada por países como EE.UU y el Reino Unido.

© REUTERS/ Pablo Sanhueza El ministro de Comercio de Nueva Zelanda: el TPP aún no está muerto

Al respecto, el canciller chileno Heraldo Muñoz publicó el 4 de abril una columna en relación al TPP en el diario estadounidense The New York Times, donde resaltó el liderazgo de la región Asia Pacífico en la "nueva era de la globalización" y una "continuación de la visión pluralista sobre el comercio previsto en el TPP", que ya no existe como tal.

Subrayó también la intención de los socios de alcanzar a la brevedad "acuerdos equilibrados" con los mismos "altos estándares" del TPP, como un "motor de crecimiento inclusivo" y oportunidades "para millones de personas".

Lea más: "Fin del TPP desvela la crisis de la globalización neoliberal"

Los ministros de comercio del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) se reunirán el 20 y 21 de mayo próximo en Vietnam para continuar con los diálogos.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.