Así Ivanka Trump mejora la imagen de EEUU en China

Esta decisión tuvo lugar el 6 de abril, día en el que ella y su marido Jared Kushner cenaron con el presidente de China, Xi Jinping, en Mar-a-Lago, la residencia de los Trump en Florida. Se trata de marcas de joyas, carteras y servicios de spa.

¿Cuál es el papel de la empresa de la hija del presidente en la promoción de las relaciones entre EEUU y China? A esta pregunta intenta responder el sinólogo Mijaíl Koróstikov en un comentario para Sputnik.

La marca Ivanka Trump Marks LLC está ampliando activamente su línea de productos y su geografía de ventas, sin ocultar su relación con el actual residente de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la propia Ivanka y su esposo Jared Kushner son enviados especiales 'de facto' de la Casa Blanca, debatiendo con funcionarios de China muchos problemas del desarrollo de las relaciones bilaterales, a veces bastante sensibles.

Esta combinación de relaciones políticas y de negocios en Estados Unidos es considerada por muchos como inaceptable.

"Están tan íntimamente involucrados en negocios con China que nunca les habría permitido participar en cuestiones políticas con este país", dijo el exjefe de la Comisión de la Casa Blanca sobre la Ética, Norman L. Eisen.

De hecho, los lazos de los Trump con empresarios chinos son muy extensos. El año pasado, Jared Kushner trató de atraer cientos de millones de dólares de inversión del Anbang Insurance Group, asociado con el Gobierno chino. No obstante, después de que las conversaciones se hicieran públicas, el acuerdo no se concretó.

Ivanka Trump tuvo más éxito con sus negocios: en el primer trimestre del 2017, sus ventas en China crecieron en un 40%. Tiene 16 nombres comerciales registrados en el país asiático, y otros 32 están en espera de ser registrados, correspondientes a productos cosméticos, joyas, bolsos de cuero, maletas, ropa, calzado, y tratamientos de belleza.

El registro es necesario para evitar el robo de propiedad intelectual: muchas empresas chinas se apresuran a registrar la marca con el nombre de Ivanka esperando sacar provecho de su popularidad en China.

Recientemente, Ivanka Trump ha adquirido en China un estatus de culto entre las muchachas jóvenes que la consideran una mujer de negocios bella y exitosa, preservando al mismo tiempo una relación con su padre y respeto por él, algo importante para el confucianismo.

La abogada de Ivanka, Jamie Gorelick, asegura que aquí no hay conflicto de intereses: la hija del presidente no participará en las negociaciones que afecten el comercio de bienes producidos por su compañía. Sin embargo y de acuerdo con Koróstikov, esto no quiere decir que no pueda participar, por ejemplo, en la discusión de la política exterior.

