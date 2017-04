La UEE e Irán siguen sin firmar un acuerdo sobre zona de libre comercio

"No, no fue firmado, pero hay que trabajar porque a los países no le satisfizo la respuesta de Irán", dijo Shuválov al comentar una pregunta correspondiente.

Explicó que varios miembros de la UEE se mostraron descontentos porque Irán no cumplió todos los requisitos.

"Se aprobó una decisión de que es necesario continuar las negociaciones para equilibrar los requisitos de los cinco países a Irán", agregó al precisar que de momento, Irán "pide más que da".

Según Shuválov, "la calidad del acuerdo debe preocuparnos más que la velocidad".

"Pero queríamos terminar cuanto antes las negociaciones, quizás, en mayo", indicó.

Asimismo, mencionó que de momento están en una fase activa las consultas sobre la zona de libre comercio con Egipto e Israel y en lo que queda del año se prevé entablar las negociaciones al respecto con Singapur.

