Canciller chileno: China y Corea del Sur evaluarán nuevo acuerdo con países del TPP

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que Chile recibirá en marzo próximo a los cancilleres y autoridades de Comercio Exterior de los países de la región Asia Pacífico, donde se encuentran los doce que firmaron el TPP, "para hablar sobre el futuro del comercio global", indicó.

El secretario de Estado aseguró que el mencionado encuentro se enmarca en la Alianza del Pacífico, donde Chile ejerce la presidencia pro tempore, y que su país "persistirá en el camino de apertura al mundo y de profundización del comercio libre".

© REUTERS/ Ivan Alvarado EEUU se retira del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su promesa de campaña y firmó el documento que avala la salida de su país del TPP, lo que imposibilita la entrada en vigor del convenio.

"No hay posibilidad de mandar un proyecto que no incluya a EEUU, porque esa es una de las cláusulas que está en el acuerdo", expresó Muñoz, quien enfatizó que el TPP "ya no está en la mesa de discusiones".

El canciller subrayó que la decisión tomada por Trump "no afecta en nada la relación bilateral" entre ambos países.

