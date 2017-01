América Latina: ¿menos EEUU y más China?

México, Perú y Chile son los tres países de América Latina que forman parte del TPP, acuerdo que se firmó en 2016, pero que todavía no ha entrado en vigor.

La decisión de Trump "no afecta demasiado al Perú", dijo a Sputnik el economista peruano Daniel Carpio. "Tenemos un tratado de libre comercio con EEUU que nos reporta unos 1.500 millones de dólares. Lo que buscábamos con el TPP era abrir nuevos mercados, en Asia principalmente. Al salir EEUU los demás países se han echado atrás. Japón precisó que no vale la pena un tratado de estas características sin EEUU, por ejemplo", agregó.

Para la profesora de economía del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile Dorotea López, las consecuencias de la medida adoptada por Trump son "más de carácter político". Explicó que en términos económicos Chile tiene acuerdos con la mayoría de los países y que las ganancias del TPP no eran "significativas en términos económicos".

"Esta medida embargó mucho del capital político que Chile apostó al TPP, enmarcándolo como el tratado del siglo XXI. Chile es el mejor alumno en términos de política comercial neoliberal. En ese sentido es una gran pérdida" para los que apostaron a este modelo, señaló la académica.

Sin embargo, en la opinión del economista peruano, Chile, principal exportador de cobre, va a salir beneficiado con el tiempo, si se cumplen las promesas de Trump de reactivar la economía estadounidense por medio de la construcción. "Para lograrlo va a requerir muchísimo cobre, desde la elección el cobre ha subido el precio", afirmó.

La profesora López también dejó abierto el panorama. "No hay que apresurarse. La incertidumbre es la característica que define al presidente estadounidense, por lo que no hay nada dicho todavía. Chile es productor de materias primas que no han sido las que desplazaron el empleo en EEUU, por lo cual el tratado de libre comercio no es necesariamente lo que más le importa a Trump", señaló.

Por otro lado, está la esperanza de China. El discurso de Xi Jinpin en Davos fue a favor del libre comercio, recordó la profesora. Chile tiene una alta dependencia con China, su principal socio comercial. Es posible que el país asiático "incremente su posicionamiento" en Sudamérica, destacó.