Secretos para que tu dinero rinda más

"El consumidor se está volviendo mucho más racional e inteligente. Antes hacer las compras con descuentos estaba mal visto, hoy pagar el precio completo es lo que es visto con malos ojos. Hoy la gente va al cine con entradas 2x1 y hace sus compras con descuentos", dijo a Sputnik el economista Mariano Gorodisch, autor del libro ‘Saber Comprar'.

Pero no todo lo que brilla es oro. El especialista explicó que muchas veces los vendedores utilizan estrategias para hacer pensar al comprador que está aprovechando una oferta cuando en verdad solo está siendo embaucado. Por eso es necesario estar alerta a esas "ofertas mentirosas".

"Eso es fácil de distinguir: cuando se pone el precio al producto es un descuento, mientras que cuando ponen anuncios de 2x1, o de pague un 80% en la segunda unidad, lo que suele pasar es que se infla el precio del producto para volverlo a bajar una vez terminada la promoción", explicó Gorodisch.

El economista enumeró ciertas prácticas que pueden ayudarte a ahorrar dinero, como adelantar los consumos para anticiparse a los aumentos, o stockearse de productos no perecederos que sabes que vas a usar en algún momento.

"En particular los productos caros como el atún o el jabón en polvo. También hay que intentar no tentarse, no comprar golosinas o gaseosas de más y aprovechar cuando hay descuentos verdaderos", indicó.

Según Gorodisch, en América Latina la opción más segura para ahorrar es el dólar. De todos modos, es prudente invertirlo porque la moneda estadounidense también acarrea cierta inflación.

"Hoy los bonos argentinos son una buena opción para quienes les guste invertir en bolsa. Rinden un 8% anual libre de impuestos y además los bonos son líquidos, se pueden vender sin mayores problemas si te los quieres sacar de encima", señaló.

El secreto para ahorrar en economías con inflación como las de la región es "recibir el sueldo, ahorrar el porcentaje que se pueda y consumir con el resto, y no al revés, o sea primero consumir y después ahorrar. Así nunca nos queda nada", concluyó.