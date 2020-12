Los retos que nos presenta el plástico

MOSCÚ (Sputnik) — No hay dudas de que el plástico envenena el planeta a la vez que facilita nuestras vidas. ¿Qué perspectivas se abren para el control ambiental en este sentido con una nueva administración en EEUU?

A esta y otras interrogantes de Sputnik contestó Dianna Cohen, cofundadora y directora ejecutiva de Plastic Pollution Coalition, una alianza ambiental con sede en EEUU.

"Presidente libre de plástico"

Cuando el presunto presidente electo Joe Biden asuma el cargo, las posibilidades de que se apruebe la ley Break Free From Plastic Pollution (Liberarse de la contaminación de plásticos), presentada en el Congreso de Estados Unidos este año, pueden aumentar, aseguró Cohen.

La ley, que ha sido remitida al Subcomité de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, pretendede plásticos, así como de los involucrados en el empaque y la distribución. Si se aprueba, estos serían responsables de cubrir los costos de manejo de los desechos asociados con sus productos. "Tan pronto como entren el nuevo presidente y el gabinete, habrá una mayor oportunidad de aprobar el Break Free From Pollution 2.0. Estoy ansiosa por que esta ley sea viable y aprobada, porque contiene un plan completo para abordar la infraestructura de reciclaje poco productiva que existe, pero también invirtiendo en un sistema de recarga y reutilización", explicó la activista.

Pero más allá de esta legislación, Cohen considera que Biden podría y debería convertirse en el primer "presidente libre de plástico".

El 8 de diciembre, la Plastic Pollution Coalition, Greenpeace y más de 500 grupos activistas implementaron el Plan de acción presidencial sobre plásticos, que insta al futuro presidente a tomar ocho acciones ejecutivas para abordar la contaminación plástica. Entre ellas se encuentran la suspensión de los subsidios para los productores y la terminación de las compras gubernamentales de plástico de un solo uso.

"El plástico contamina en todas las etapas de su existencia, desde la extracción, el uso y la eliminación ... Nuestros 1.200 grupos miembros y empresas que forman Plastic Pollution Coalition apoyan este Plan de acción presidencial sobre plásticos de EEUU, como un paso muy necesario hacia una 'América' libre de contaminación plástica y un mundo más justo y equitativo", dijo Cohen.

Plásticos desechables y COVID

Este tema reviste especial actualidad en tiempos de pandemia. La activista advierte que los plásticos de un solo uso, que se han vuelto más comunes con la esperanza de frenar la transmisión de COVID-19, no deben considerarse seguros, porque también pueden portar el virus en su superficie durante varios días.

El brote de coronavirus llevó a la mayoría de los países a introducir el requisito obligatorio de usar guantes y mascarillas , muchos de los cuales contienen plástico, mientras los restaurantes y tiendas actualmente no suelen aceptar envases reutilizables. Las medidas de cierre también han aumentado la demanda de servicios de entrega , que utilizan principalmente envases de plástico desechables.

"La industria [del plástico] realmente usó el COVID... Yo diría que incluso a corto plazo, el plástico no hace que las cosas sean seguras y limpias solo por ser plásticas", dijo Cohen y se refirió a un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que indica que el virus podría permanecer estable en superficies plásticas durante dos o tres días.

Además de ser un vehículo para la transmisión del virus, la dependencia excesiva del plástico durante la pandemia expone a las personas a posibles peligros para la salud, según la activista, al aumentar su exposición a químicos disruptores endocrinos. La cofundadora de Plastic Pollution Coalition recomienda recurrir a envases y recipientes reutilizables.

Exportación de residuos plásticos vs reciclaje

Las exportaciones estadounidenses de residuos plásticos a países asiáticos con un sistema de gestión de residuos deficiente, como Indonesia y Malasia, aumentaron en un 32% durante los primeros ocho meses de 2020, ya que China ha estado frenando las importaciones de residuos sólidos, afirmó Dianna Cohen,

La semana pasada, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China dijo que introduciría una prohibición total sobre la importación de cualquier residuo sólido a partir de principios de 2021.

En la década de 1990, China necesitaba cada vez más materia prima para el desarrollo industrial, lo que obligó al país a depender de la importación de desechos sólidos, como el plástico. Desde 1992, el país ha recibido 196 millones de toneladas de residuos plásticos al año. A fines de 2017, China comenzó a prohibir la importación de algunos tipos de desechos sólidos para mejorar la situación ambiental. Esto afectó enormemente a la industria mundial del reciclaje , ya que China había sido el mayor importador mundial de desechos sólidos. La decisión china de prohibir la importación de residuos sólidos también ha influido en otros países asiáticos, como Tailandia, Malasia y Vietnam, que se han enfrentado a un aumento de las importaciones de residuos sólidos de Estados Unidos y Europa.

Las tasas de reciclaje de plástico en EEUU disminuyeron en los últimos años, aunque la población ha sido engañada, haciéndoles creer que los desechos plásticos se reciclan cuando en realidad se enviaban al extranjero, señaló la activista.

Un problema de todos

La contaminación plástica es uno de los problemas ambientales más urgentes en este momento y un componente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Los productos plásticos son baratos, y muchos de ellos, como las bolsas o vasos, se desechan inmediatamente después de su uso, por lo que los desechos plásticos se acumulan en todo el mundo. Al terminar en el océano, este tipo de desechos pone en alto riesgo al ecosistema marino, ya que los animales no pueden digerir las partículas de plástico. Y de paso, amenaza al propio ser humano, por lo que lograr su control y reducción es literalmente, una cuestión de vida o muerte.