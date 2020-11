Cher ayuda a rescatar al 'elefante más solitario del mundo'

El único elefante asiático de Pakistán —Kaavan— ha pasado años en condiciones espantosas en el zoológico de Islamabad, que acaba de cerrarse precisamente por su triste estado. Allí, sufría de falta de ejercicio y presentaba las uñas agrietadas y malformadas.

Después de que la pareja de Kaavan muriera en 2012, fue apodado "el elefante más solitario del mundo".

En el 2016, Cher supo de sus dificultades y llegó a ser parte de una enorme campaña de medios sociales para reubicarlo. La cantante se enteró de Kaavan por Twitter, según un comunicado del canal Smithsonian, que está produciendo un documental sobre la historia del elefante.

"Pensé, '¿cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo puedo salvar a un elefante que ha estado encadenado a un cobertizo durante 17 años y que está a miles de kilómetros de distancia?'", recuerda Cher.

La organización sin fines de lucro Cambodia Wildlife Sanctuary reveló en un post de Facebook que Kaavan ahora vivirá en un enorme recinto en la selva, donde la mayor parte de su comida será proporcionada de forma natural, aunque también recibirá golosinas de frutas para "satisfacer su gusto por lo dulce". Tres elefantes más viven en el santuario.

Antes del viaje de Kaavan, Cher viajó a Pakistán y le dio una serenata con la canción A Dream is a Wish Your Heart Makes (Un sueño es un deseo de tu corazón).