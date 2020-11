Gusanos tóxicos y enormes lagartos invaden Estados Unidos | Fotos

Los residentes del Estado de Georgia han reportado más de 100 avistamientos de gusanos cabeza de martillo. Además de contener un veneno muy tóxico, estos animales pueden alcanzar el tamaño de una serpiente. Y sus avistamientos más frecuentes no es lo único que preocupa a los ciudadanos estadounidenses.

recibieron su nombre debido a la forma muy peculiar de su cabeza que se parece al popular instrumento. Su boca no se ubica en esta parte de su cuerpo, sino en la mitad, en particular, sobre su superficie superior, explicó a CNN James Murphy, agente agropecuario de la Universidad de Georgia.

Estos gusanos, que son muy difíciles de matar, son carnívoros ya que se alimentan principalmente de sus congéneres. Por ello, podrían amenazar a otras especies de lombrices que son criadas con fines comerciales. Además, los gusanos cabeza de martillo pueden comerse a otros invertebrados que viven en la tierra, agregó el experto.

Lo interesante es que estas especies producen tetrodotoxina, la misma neurotoxina que puede hallarse en el pez globo. Se cree que esta sustancia, bastante peligrosa, les ayude a cazar a sus presas y evitar ser devorados por otros depredadores.

Si bien estos gusanos no secretan una cantidad suficiente de la toxina para poder infligir daño a los humanos, Murphy aconseja que la gente no los toque con las manos, use agua caliente o los coloque sobre una toalla para desecar.

Esta especie de lombrices ha habitado en los Estados Unidos durante casi un siglo. Y sus avistamientos más frecuentes podrían estar relacionados con el hecho de que la gente ahora tiene un mayor acceso a las cámaras y a los recursos de identificación.

"La otra razón potencial podría estar ligada al cambio climático y a la migración humana. Dado que estos gusanos se propagan a menudo a través del suelo, es posible que una afluencia de plantas exóticas en una zona junto con el aumento de las temperaturas podría conducir a un aumento de su población", destacó.

Sus avistamientos y los de 'avispones asesinos' no es lo único que preocupa a los ciudadanos de EEUU.

es una especie de lagarto nativa de Sudamérica que puede alcanzar el tamaño de un perro y representa una amenaza tanto para los agricultores como para los ejemplares locales de lagartos, informó la revista National Georgraphic.

Esta criatura omnívora llegó a EEUU debido al comercio de mascotas exóticas, y fue avistada anteriormente solo en Florida. Ahora ya ha sido detectada en otros estados como Carolina del Sur, Alabama, Louisiana, Texas y Georgia. Una vez que estos lagartos se establezcan en un área, se hace más difícil de controlar su población, advierte el medio.

Los tegus consumen no solo frutas y verduras sino también pueden devorar huevos de tortugas, caimanes o cocodrilos en peligro de extinción o incluso comer estos mismos animales, si alcanzan ponerlos en su boca.