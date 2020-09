El 13% de las plantas medicinales amenazadas corren riesgo de extinción

State of the World's Plants and Fungi (El estado de las plantas y los hongos del mundo), cuya cuarta edición se publica este 30 de septiembre, aporta una detallada radiografía de la situación de dos componentes básicos de la vida en la Tierra.

"Es un informe de esperanza y genuinas soluciones mundiales", afirmó el profesor Alexandre Antonelly, director de ciencia en Kew y editor del manual, durante la presentación virtual del trabajo.

Un total de 210 científicos de 42 países han contribuido a este estudio sin parangón, que deja al descubierto el uso actual de plantas y hongos, además de aquellas de sus propiedades que desaprovechamos y especies en riesgo de extinción.

Así, el informe destapa la amenaza del auge en la demanda de medicinas naturales , entre otros fenómenos relacionados con la pérdida de biodiversidad.

De 5.411 plantas de esta categoría designadas en estado de conservación, 723 (13%) se clasifican como "amenazadas", de acuerdo con los últimos datos recogidos por el equipo de Kew y sus colaboradores.

Al mismo tiempo, la proporción de plantas en riesgo ha aumentado desde 2016 y se estima hoy día que el 39,4% están amenazadas con desaparecer completamente.

Sin embargo, según aceptan los científicos, este auge se debe parcialmente a los avances tecnológicos en la valoración de la situación sobre el terreno.

El informe de la institución científica británica es, en principio, gratuito y se complementa con una serie de ensayos académicos, previstos de publicarse en Plants, People and Planet, el boletín de la New Phytologist Foundation.