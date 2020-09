WWF de Rusia presenta sistema de monitoreo de bosques en la base de inteligencia artificial

"En Rusia fue creado el primer sistema abierto para el público que permitirá detectar la tala de bosques de gran valor en todo el país y reaccionar a las infracciones", dice el comunicado del WWF.

El coordinador del programa forestal del WWF en Rusia sobre los bosques de alto valor, Konstantín Kobiakov, destacó que "la mayor ventaja del nuevo sistema de monitoreo es que está abierto para todos" y por eso "cualquier compañía, organización de protección de la naturaleza o activista ecológico puede usar el servicio".

Se precisa que en Rusia no hay una base abierta sobre la tala legal, con lo cual la inteligencia artificial por ahora no es capaz de determinar si es legal la tala detectada o no, pero organizaciones de protección de naturaleza y activistas podrán usar la información del sistema presentado para la posterior inspección.

En el WWF precisaron a Sputnik que la elaboración del sistema duró tres años.