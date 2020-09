Fotos: un grupo de ballenas queda atrapado en un río infestado de cocodrilos

Un total de tres ballenas se perdieron en las aguas de la reserva. Mientras que dos de los cetáceos parecen haber regresado al mar, el tercero permanece atrapado en el río repleto de cocodrilos.

Las autoridades del parque han establecido una zona de exclusión de 30 kilómetros para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes y de la propia ballena.

"Lo último que queremos es una colisión entre un barco y una ballena en aguas donde prevalecen los cocodrilos y hay nula visibilidad bajo el agua. Tampoco queremos que los botes fuercen inadvertidamente a la ballena a moverse río arriba", señalaron en un comunicado.

El gigantesco cetáceo mide alrededor de 16 metros, así que los cocodrilos no representan ningún peligro para él. La reserva natural subrayó que no se trata de una "situación de emergencia", puesto que la ballena "no está en peligro". Al mismo tiempo, calificó el incidente de "inusual y emocionante".

"El mejor escenario es que regrese al mar", concluyeron.

Aunque las ballenas a veces se observan cerca de las costas de Australia, esta es la primera vez que son avistadas en la reserva natural Parque Nacional de Kakadu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.