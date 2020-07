Organizaciones civiles piden a AMLO emitir decreto contra fracking en México

"Usted ha reiterado públicamente que el fracking no se realiza en México. No obstante, nuestra más reciente investigación Estado de la explotación de hidrocarburos no convencionales en México, nos muestra que la CNH bajo su administración autorizó siete planes de exploración en 2019 que involucran el uso de fracking", explica el colectivo civil en su misiva.

En su carta, la Alianza Mexicana contra el Fracking también denuncia que en mayo una investigación de su autoría reveló la aprobación de 7 planes de exploración por parte del actual Gobierno, en los cuales existe

El colectivo agregó que la compañía subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción (PEP) gestiona actualmente seis de las áreas aprobadas. Asimismo, aseguró que el presupuesto de Egresos aprobado para 2020 contempla el uso de más de 10.000 millones de pesos para el desarrollo de proyectos que requieren de fracking.

"Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos atenta y urgentemente, emitir un decreto de suspensión del fracking, mientras el poder legislativo avanza con una prohibición definitiva, como ha sucedido ya en otros países que lo han prohibido legalmente en sus territorios", expone la carta.

Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), desde diciembre de 2018 no ha autorizado ningún proyecto de pozo en yacimientos no convencionales que requiera fracking.

En respuesta a la investigación publicada en mayo por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la CNH explicó en un comunicado que, de los siete proyectos mencionados, tres ya no contemplan actividades de perforación en formaciones no convencionales, mientras que el resto trabaja en la actualización de los planes originalmente aprobados.

Por su parte, López Obrador comentó durante su conferencia matutina del 19 de mayo que investigaría las denuncias del colectivo civil. "Dijimos no al fracking, no a la explotación minera a diestra y siniestra", aseveró.