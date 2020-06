Mucho antes de Greta, ¿quién fue la pionera del movimiento ambientalista?

Carson (1907-1964) fue una bióloga marina y conservacionista estadounidense que fundó el movimiento ambientalista. En 1962 publicó Primavera silenciosa, una valiente exposición sobre la industria de los plaguicidas que reveló sus nefastos efectos en la naturaleza. La publicación del libro y otros escritos generaron una preocupación sobre el ambiente de tal magnitud que el Congreso de EEUU terminó prohibiendo el DDT y otros pesticidas usados en la época.

© AP Photo / Charles Gorry Rachel Carson

El movimiento ambientalista impulsado por Carson aunó fuerzas y creó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Más adelante impulsarían la creación del Día de la Tierra (22 de abril). Por su labor, en 1980 Carson fue premiada a título póstumo con la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por Jimmy Carter, el entonces presidente de Estados Unidos (1977-1981).

Carson comenzó su carrera como limnóloga, estudiando los ecosistemas acuáticos continentales en el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de EEUU (US Fish and Wildlife Service) y a partir de 1950 se dedicó a tiempo completo a su actividad como escritora naturalista. Escribió una trilogía sobre ladesde las costas hasta las profundidades, cuyas obras fueron un éxito de ventas y ampliamente elogiadas.

Uno de esos libros, The Sea Around Us (El mar que nos rodea, traducido al español) le valió el Premio Nacional del Libro de no ficción en 1952, uno de los más prestigiosos premios literarios que se conceden en Estados Unidos (National Book Awards).​ A menudo descrito como "poético", este libro es uno de los "más extraordinariamente exitosos que se han escrito sobre el mundo natural", según la reseña de la National Book Foundation, entidad que entrega el galardón que recibió Carson.

CC0 / U.S. Department of Agriculture Rachel Carson

Desde que comenzó su activismo ambiental a mediados de la década de 1950, Carson se enfrentó a una feroz oposición, principalmente después de la publicación de Primavera silenciosa, pero estaba convencida de su labor. En ese entonces escribió: "Sabiendo lo que hago, no habría paz futura para mí si me quedo en silencio", según publicó el portal especializado en reseñas literarias Brain Pickings.

La bióloga tenía cáncer terminal, sin embargo, cada ápice de fuerza que tuvo la utilizó para militar por la. En Brain Pickings, Maria Popova relata que, cinco días antes de que la primera entrega de Primavera Silenciosa fuera publicada en la célebre revista The New Yorker, Carson tomó su primer vuelo en avión para pronunciar un discurso de graduación en la universidad californiana Scripps College. Lo tituló Del hombre y la corriente del tiempo y fue épico: incluyó reclamos que medio siglo después continúan vigentes

"El flujo del tiempo avanza y la humanidad se mueve con él. Su generación debe llegar a un acuerdo con el medio ambiente. Deben enfrentar las realidades en lugar de refugiarse en la ignorancia y la evasión de la verdad. La suya es una responsabilidad grande y aleccionadora, pero también es una oportunidad brillante. Ahí está nuestra esperanza y nuestro destino", resume la pionera de una lucha vital.