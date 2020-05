Unos raros dragones azules aparecen en la costa de Estados Unidos | Fotos

No, no se tratan de los enormes dragones escupefuegos de la mitología y sí de pequeños moluscos que no superan los tres centímetros. Pero pese a su encantadora apariencia y diminuto tamaño, estos animales pueden ser

Hunter Lane, un niño de 7 años, de Arizona, encontró cuatro de esos dragones en la costa de Padre Island National Seashore (PINS), en el estado de Texas, detalló un medio local. Su padre, Trey Lane, afirma que visita el lugar desde hace 30 años y que jamás había visto uno de esos animales.

De acuerdo con PINS, los dragones azules son predadores de las carabelas portuguesas. Después de alimentarse con estos animales que se parecen a medusas, los dragones azules almacenan sus células urticantes, las cuales liberan cuando son tocados.

"Entonces, si ves un dragón en el parque, ¡sorpréndete ya que es un hallazgo raro, pero también mantén la distancia!", alertó la página de PINS al compartir unas fotos registradas por la familia Lane.

El Glaucus atlanticus vive en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en aguas templadas y tropicales.