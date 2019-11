Deforestación sigue ocurriendo en Amazonía brasileña pese a medidas oficiales prometidas

"La deforestación continúa, estoy en la Amazonía en este momento, una región en la que he estado trabajando por 10 años y nunca vi tanta deforestación (…) debido a que hemos tenido una temporada muy húmeda no estamos viendo tantos incendios como esperábamos", comentó la científica brasileña, investigadora asociada en las dos universidades.

Berenguer, que actualmente está realizando trabajo de campo en la Amazonía, dijo que las áreas deforestadas este año seguramente sean incendiadas para despejar la tierra y prepararla para cultivo el año próximo.

"No veo que esto pare, sin fuertes medidas del Gobierno no vamos a ver un descenso en la deforestación (…) Dijeron que iban a tomar medidas contra la deforestación ilegal pero no han sido claros sobre lo que significa, no sabemos qué son (esas medidas), cuándo se tomarán, solo son palabras que se las lleva el viento", afirmó.

Según datos del Instituto de Investigaciones Especiales (Inpe) divulgados el lunes 18 de noviembre, la deforestación en la Amazonía Legal brasileña creció un 30% entre agosto de 2018 y julio de 2019 respecto al mismo período del año anterior.

Ese aumento supuso la destrucción de 9.762 kilómetros cuadrados de selva, frente a los 7.536 kilómetros cuadrados perdidos en el mismo lapso anterior, y fue la cifra más alta en 11 años.

Para Berenguer y su equipo de investigadores, los incendios están directamente relacionados con el aumento de la deforestación, que bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, que comenzó el 1 de enero de este año, ha ido en aumento.

En un artículo publicado en la revista Global Change Biology por Berenguer y sus colegas Joss Barlow, Rachel Carmenta y Filipe Franca, los científicos afirman que la causa de los incendios ocurridos en los últimos meses en la Amazonía brasileña no están claros, ya que existen tres tipos principales: la quema de vegetación talada, la de tierras que ya habían sido deforestadas anteriormente y los que pueden invadir bosques.

Los científicos pertenecen al Centro Ambiental de la Universidad de Lancaster, a la Universidad Federal de Lavras en Brasil, el Instituto de Cambio Ambiental y el Instituto de Investigación para la Conservación, ambos de la Universidad de Oxford, y el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Pará en Brasil.

Detenidos

Bolsonaro ha culpado a las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, incluyendo a las vinculadas al actor estadounidense y activista Leonardo DiCaprio, de fomentar los incendios para recibir donaciones.

"Leonardo DiCaprio es un tipo genial, ¿no? Dando dinero para calar fuego a la Amazonía", dijo el mandatario a un grupo de simpatizantes, según medios brasileños.

Esta semana, cuatro bomberos voluntarios de una oenegé fueron detenidos y acusados de provocar incendios en Alter do Chão, en la Amazonía.

La policía presentó escuchas telefónicas y un vídeo para culpar a los brigadistas, a los que detuvo en allanamientos domiciliarios.

Pero el jueves 28, un juez de una corte criminal del estado de Pará (norte) ordenó su liberación tras analizar la evidencia presentada por la policía; el comisario que lideraba las investigaciones fue apartado del caso el jueves 28.

"En septiembre si vas a cualquier lado de esa región en la Amazonía vas a ver muchos incendios, porque es el mes con más fuegos, así que por supuesto que las brigadas de bomberos voluntarios van a estar en esos lugares, las acusaciones son una narrativa pobre y simple", comentó Berenguer.

En el vídeo, uno de los integrantes de la brigada comenta que "se verán más incendios" mientras recorre una zona con fuego, por lo que la policía señaló la conversación como sospechosa y con intencionalidad.

"No están prediciendo la lotería, están prediciendo un hecho que ha pasado por años, la evidencia mostrada está absolutamente fuera de contexto", añadió la científica.

La lenta respuesta de Bolsonaro a los incendios fue duramente criticada por activistas y gobiernos extranjeros, comentarios desestimados por el presidente, quien ha dicho que las normas ambientales sobre la Amazonía impiden el desarrollo de la región.