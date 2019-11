La ciencia contra los ecoactivistas: ¿es el cambio climático catastrófico ?

Al día de hoy, el debate sobre el cambio climático es cada vez más importante y Greta Thunberg ha acalorado la discusión: no pierde ni una sola oportunidad para advertir sobre los inevitables cataclismos planetarios que se avecinan a causa de las actividades del ser humano, responsable, según ella, del calentamiento global.

La ciudad italiana de Verona acogió el pasado 16 de noviembre la conferencia 'Cambio climático y conocimiento científico'.

"Este tipo de conferencias son necesarias para desmentir la información falsa sobre el clima que difunden los medios", comentó a Sputnik Vito Comencini, diputado del partido político Liga Norte.

El político explicó que estos eventos permiten dar la palabra a científicos experimentados que promueven tesis basadas en hechos científicos e históricos.

"Demuestran que todas las tesis sobre las catástrofes que se avecinan, que afirman que el ser humano es el culpable del cambio climático, no corresponden a la realidad, sino que se crean intencionalmente en función de los intereses económicos e ideológicos de alguien", señaló.

Método científico

El profesor Franco Battaglia, de la Universidad de Modena, subrayó que cualquier teoría científica debe basarse exclusivamente en el método científico.

"Así es como funciona la ciencia: cuanto más resista cierta hipótesis a los ataques, es decir, si no la pueden refutar, más se convierte en una teoría científica consolidada. (....) Pero los partidarios de la teoría de emergencia climática no son científicos. Deberían estar contentos con aquellos que quieren refutar sus hipótesis, ¡pero no! Primero nos llaman negadores y luego nos prohíben expresar nuestro punto de vista. Este no es un enfoque científico", comentó Battaglia.

Esta opinión es compartida por el profesor emérito de Física de la Universidad de Bolonia, Antonino Zichichi.

"Una persona que habla de ciencia no es un científico, sino una persona que habla de ciencia. (…) Si nunca han descubierto ni inventado nada, estos caballeros conocen la ciencia solo por rumores", comentó el también fundador y presidente del Centro de Cultura Científica Ettore Majorana.

Constante alternancia de climas

La geología puede ayudar a entender el cambio climático, según el profesor de geología aplicada Umberto Crescenti, de la Universidad de Chieti-Pescara. Acompañó su presentación con una ilustración de constante alternancia de períodos de climas cálido y frío, ya sea durante una época histórica o durante decenas y cientos de miles de años.

Recordó cómo Aníbal había cruzado los Alpes con elefantes, que ahora son intransitables debido al hielo.

El calentamiento climático de aquella época, claramente no causado por la humanidad, no hizo desaparecer la vida en la Tierra.

Demonización del dióxido de carbono

A su vez, Nicola Scafetta, profesor de Física Atmosférica y Climatología en Universidad de Nápoles Federico II, comenzó su discurso con un tema de actualidad: las inundaciones en Venecia.

El científico destacó que no es causado por la actividad humana, sino por los vientos. Y a pesar de la demonización del dióxido de carbono, "el CO2 no es un contaminante, porque es un componente del proceso de fotosíntesis. El CO2 no es veneno, hace que el planeta sea más verde, y en realidad es un fenómeno positivo".

Las instituciones financieras globales también están interesadas en el clima. Así, el profesor de tecnología y economía de fuentes de energía, Mario Giaccio, de la Universidad de Chieti-Pescara, observó una tendencia de comercialización de cuotas para las emisiones del CO2.

"Las instituciones financieras internacionales usan la nueva ideología climática para tratar de obligar a todos los países de la ONU a cambiar de combustibles fósiles a fuentes de energía alternativas. Sin embargo, esto requiere millones, miles de millones de dólares. Para que las cuestiones climáticas vuelvan al campo de la ciencia, los círculos financieros más grandes deben dejar de interesarse por ellas", concluyó.

Thunberg es una sueca de 16 años que ha saltado a la fama por su lucha contra el cambio climático al frente del movimiento global Friday for Future (Viernes por el Futuro). El 23 de septiembre, en la Cumbre de Acción Climática de la ONU, la adolescente increpó a los líderes mundiales por sus "promesas vacías" al no impulsar políticas que reviertan la crisis ambiental.