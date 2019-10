Las redes se indignan por el permiso de cazar tiburones en Colombia

#NoAlaCazadeTiburones

-Soy El tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) un baby shark do, do, do

Estoy amenazado d extincion globalmente, debido a la comercialización d mis aletas.

Mi unico pecado es controlar poblaciones de peces, ayudar hábitats marinos y arrecifes d coral pic.twitter.com/libThRXkoF