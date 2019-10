León contra tigre: una batalla clásica (vídeo)

A día de hoy, el león y el tigre no pueden encontrarse en la naturaleza salvaje. Los tigres no habitan en África, la casa de los leones. Por su parte, los leones casi se extinguieron en Asia, se pueden encontrar solo en el Parque Nacional del Bosque de Gir en la India, donde no hay tigres.

De esta manera, cualquier batalla entre los dos felinos solo puede tener lugar en cautiverio.

En la grabación se puede observar una feroz pelea entre un tigre y un león en el recinto de un circo.

Los hábitos de estos grandes gatos son muy diferentes. El león es predominantemente un animal diurno que opta por las zonas abiertas, a diferencia del tigre, un animal nocturno, que prefiere las zonas boscosas.

El peso de los animales es comparable, aunque en general el. Además es más rápido que el rey de la selva. Sin embargo, los leones tienen los colmillos y las fauces más fuertes.

Asimismo la forma de vida de estos felinos es muy diferente. Un león caza con menos frecuencia que un tigre, pero a menudo lucha con otros leones y, por lo tanto, tienen mucha experiencia en las batallas.

En general, es imposible adivinar el resultado de una pelea ente un tigre y un león. Todo dependería de muchos factores, como la condición física del animal, su edad, su estado de ánimo y la suerte.