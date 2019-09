El tequila salvó a unos curiosos murciélagos ¿o ellos salvaron al tequila?

Hasta hace no mucho, los empresarios tequileros no apreciaban la labor que realiza uno de sus trabajadores más importantes, el murciélago magueyero menor, y lo estaban condenando a morir. Hoy son conscientes de que no es posible sostener la producción sin él y lo protegen. El tequila salvó a los murciélagos ¿o los murciélagos salvaron a el tequila?