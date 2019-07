Los 22 accidentes ambientales que ponen en peligro las actividades de Grupo México

La compañía informó que el accidente no generó "ningún daño a persona alguna" y que se aplicaron "medidas de atención". Sin embargo, el escándalo ya comenzó a cobrar impulso.

El 11 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) investigará las consecuencias del derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en la bahía de Guaymas, ubicada en el estado de Sonora.

Unos días más tarde durante su conferencia de prensa matutina añadió que si Grupo México causó daños los tendrá que reparar.

"Ya no hay influyentismo, ya no existe y se va a aplicar la ley sin consideraciones de ninguna índole. Si se cometen daños se tienen que reparar y castigar a los responsables, pero quiero tener primero el informe", subrayó.

A su vez, la Secretaría del Medio Ambiente informó que el accidente en el Mar de Cortés "aparentemente no tendrá mayor efecto" ambiental. Al mismo tiempo anunció el comienzo de una investigación compleja y "cuidadosa" de todo el historial de incidentes del gigante de la minería. Según subrayó el titular de Semarnat, Víctor Toledo, el organismo tiene la capacidad legal de suspender las operaciones de Grupo México y castigar a funcionarios públicos coludidos. Se trata de 22 accidentes ambientales que se atribuyen a Grupo México en lo que va de los últimos 20 años tanto a nivel nacional, como internacional.

"Este [derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés] es el accidente número 22 de Grupo México. Desde 1998 han estado provocando accidentes no solamente en el país sino también en Perú, Estados Unidos y España (...) Estamos ante una situación especial de una firma industrial que ha tenido repetidamente 22 accidentes; no es para menos. Cuando una compañía o industria está con este currículum, con esta trayectoria, la Semarnat tiene la capacidad legal para suspenderla, claro que nos estamos enfrentado a una enorme empresa", señaló.

​La situación se aceleró cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el respaldo unánime de todos los partidos, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que investiguen el caso del Mar de Cortés, que se deslinden responsabilidades penales por la posible comisión de hechos ilícitos y se apliquen sanciones a Grupo México. Los representantes del partido gobernante Morena insisten en el cierre temporal de la mina de Metalúrgica del Cobre mientras se realiza la investigación. Sin embargo, la Comisión Permanente no llegó a pedir que se retire la concesión a Grupo México.

Quien lo pidió fueron los participantes de una manifestación contra los ecocidios cometidos por el gigante minero en Sonora: el 6 de agosto de 2014 al Río Sonora y el 9 julio del 2019 en el mar de Cortés. Los manifestantes salieron a las calles con pancartas en la que se leían mensajes como "Sonora se convierte en drenaje de desechos tóxicos de Grupo México", "Fuera Grupo Tóxico" y "Germán me das diarrea", refiriéndose al director de la compañía, Germán Larrea.

​El empresario tampoco pasó desapercibido para el diputado Carlos Navarrete Aguirre. El también secretario de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso de Sonora anunció que preparará una demanda penal en contra Larrea por daños a la salud, medio ambiente y patrimonio familiar.

Poner un alto a Grupo México también insta una carta pública dirigida al presidente, informó Excelsior. El llamado está firmado por más de 400 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, intelectuales y artistas de México y América Latina. Lo sintomático es que después de 20 años marcados por varios accidentes la sociedad busca vengarse por todos los casos.

"Una cosa es que durante los últimos 20 años no se ha actuado de forma contundente, no quiere decir que no tenemos los instrumentos jurídicos", dijo el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, Julio Trujillo.

Para evaluar el daño al medio ambiente que provocó la compañía, Sputnik presenta la lista de todos los accidentes del gigante minero elaborada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

Nivel nacional

Fecha Acciones 9 de julio de 2019 Derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés (Guayamos, Sonora). 14 de junio de 2019 Tala de 205 árboles en Guanajuato. 10 de mayo de 2019 Derrame de 20.000 litros de agua con sedimentos sobre Río San Martín Sombrerete en Zacatecas. 15 de octubre de 2016 Derrame de 10.000 litros de ácido débil en Nacozari, Sonora. 12 de febrero de 2016 5 trabajadores pierden la vida en la mina de carbón Charcas en San Luis Potosí. 26 de agosto de 2014 Descarrila tren con 240 toneladas de ácido sulfúrico, a unos metros del Río Santa Cruz en Nogales, Sonora. 6 de agosto de 2014 Derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos de Bacanuchi y Sonora. 16 de agosto de 2010 Derrame de toneladas de desechos tóxicos debido a la ruptura de la presa de jales que vertieron mercurio, plomo y arsénico al Río Bolaños. 5 de junio de 2007 Anuncio de planes de inversión en el proyecto El Arco, Baja California sin consulta previa, libre e informada para habitantes de la zona. 10 de febrero de 2006 Exposición de gas metano sepulta a 65 obreros, cuyos cuerpos no han sido recuperados (Pasta de Conchos, Nueva Rosita, Coahuila). 24 de enero de 1999 Inicio de cierre de la Fundidora de El Paso, Texas por daños al medio ambiente y la salud de habitantes. 24 de junio de 1993 La Profepa clausura el complejo industrial de IMMSA, en Nuevo León, por disposición irresponsable de 500.000 toneladas de desechos tóxicos con arsénico de calcio en 15 hectáreas a un costado de la colonia Victoria, en Monterrey. 1988 Daños neuropsicológicos, problemas de conducta, hiperactividad, anemia, cáncer de piel, vesícula y pulmones por exposición de metales pesados y arsénico (Estudio UASLP).

Nivel internacional

Fecha Acciones Mayo, junio de 2015 Mueren cuatro campesinos en protestas por Mina Tía María en Perú. Se pide 2 años de prisión para ejecutivo de GM y un millón de dólares de multa. 2013 Autoridades peruanas ubican relaves de operaciones mineras en Southern Peru Copper Corporation (SPCC) en la región de Tacna sobre cauces secos que desembocan en puerto Ilo. Julio 2012 ASARCO —subsidiaria de Grupo de México— aceptó pago de multa por 40.000 dólares por descarga de 3.790.000 litros de agua contaminada con jales de cobre sobre el Río Gila de Arizona. 11 de agosto de 2011 Reporte del gobierno de Tacna, Perú, demuestra contaminación de aguas de Quebrada Honda con cadmio y metales pesados. 2009 ASARCO paga a la Agencia de Protección Ambiental de EU en multas y acciones de remediación por contaminación en Arizona. 13 de febrero de 2008 La Comisión de Calidad Ambiental de Texas otorga permiso de 5 años de operaciones a fundidora ASARCO en El Paso pese a campaña en su contra. Abril de 1998 Derrame de las presas de jales de las minas Los Frailes y Aznalcóllar en España con 4,5 millones de metros cúbicos sobre el Río Agrio y 6 millones de metros cúbicos sobre el Río Guadiamar.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, si Grupo México enfrentará sanciones, podría tratarse de multas que van de los 22.000 pesos (unos 1.160 dólares) hasta los 4 millones de pesos (unos 210,9 millones de dólares). Sin embargo, después de 10 días del accidente que provocó una tensión social bastante visible el líder mexicano dijo que buscará un acuerdo con Grupo México antes de tomar "decisiones drásticas", pero, al mismo tiempo, aseguró que "no hay privilegios para nadie".

"En eso estamos, pero no vamos a actuar de manera arbitraria vamos a dialogar, a convencer a persuadir antes de tomar decisiones más drásticas", subrayó.

Todavía es muy difícil predecir a dónde llegarán las investigaciones contra Grupo México, no obstante la compañía ya ha sufrido consecuencias económicas por el escándalo: las acciones del gigante cayeron más de un 15% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).