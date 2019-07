Clausuran las 'Maldivas siberianas' para los aficionados a los selfis tóxicos

El lago se usa como vertedero de cenizas de la central, pero este verano se convirtió en un lugar de peregrinación para los aficionados a las fotografías de parajes exóticos debido al inusual color de su agua. El color es el resultado de una reacción química entre las sales de calcio y los óxidos de varios metales disueltos en el agua. El lago fue bautizado como 'Las Maldivas siberianas'.

Incluso, varios artículos sobre el tema han sido publicados en medios de comunicación internacionales como The New York Times, BBC, The Guardian y otros.

"En relación con el creciente número de casos de intrusión en la central térmica № 5 de Novosibirsk, las medidas de seguridad han sido reforzadas. Desde el 12 de julio, un puesto de seguridad fue colocado en el territorio del vertedero de cenizas, que estará ubicado en las instalaciones las 24 horas del día. Además, el vertedero está incluido en las rutas de patrulla de la policía. El sistema de vídeo vigilancia se expandirá a lo largo del perímetro de toda la estructura hidráulica", señala el comunicado oficial de la central.

Las autoridades han aclarado que el agua y el aire sobre el vertedero de cenizas no son tóxicos, el fondo de radiación en el territorio de la estructura hidráulica es normal, y en general el vertedero opera dentro del marco de las normas y reglas de la legislación ambiental de Rusia.