"La gente necesita relajarse sobre sus hábitos de consumo del agua"

— ¿Cuál es la tasa oficial de consumo de agua de la OMS para una persona promedio? ¿Existe alguna diferencia entre hombres y mujeres, niños y ancianos?

— En primer lugar, ¡feliz Día del Agua! Esta es una buena pregunta. Todas las personas quieren una respuesta, pero es casi imposible darla. La OMS no tiene ninguna recomendación oficial sobre la cantidad de agua que se debe consumir. La razón es que hay muchos factores que afectan la norma del consumo de agua para cada uno.

Por ejemplo, imagina que trabajas bajo el sol todo el día o haces deporte. En este caso, se puede consumir desde uno o dos litros de agua hasta cantidades muy grandes. También depende de la comida que consumas, tu peso, tu metabolismo, tu edad.

Hay personas en el mundo que no tienen absolutamente ninguna fuente de agua segura o cercana, alrededor de 850 millones de personas. Así que podemos hablar de la cantidad de agua que se necesita para beber, pero también hay personas que no la tienen en absoluto.

— Si hablamos de inaccesibilidad, ¿cuán peligroso es no beber agua en absoluto, o no poder beber suficiente agua?

— Por un lado, podemos hablar de la cantidad de agua, de lo que sucede si estás deshidratado. Por supuesto, puede ser peligroso para su salud. Pero la pregunta más importante sobre el agua es qué sucede si se bebe agua que contiene patógenos peligrosos, como los que causan el cólera y la diarrea. Todas estas enfermedades matan a la gente.

— ¿Y cómo resolver este problema?

— Por un lado, es muy sencillo y, por otro, muy difícil. La opción simple es asegurarse de que el agua que bebas ya ha sido tratada. Y muchas personas en todo el mundo tienen suerte de tener esa agua al abrir el grifo.

Pero si viajas a un país donde tienes dudas sobre la calidad del agua, tienes que tomar medidas para purificarla tú mismo. Por ejemplo, hirviéndola.

— Y si, por ejemplo, no has tenido la oportunidad de beber tu norma de agua durante el día, ¿qué tan peligroso es beber unos cuantos litros a la vez?

— Los casos de la llamada 'intoxicación por agua' son extremadamente raros. Para ello, es necesario beber de tres a cuatro litros o incluso más a la vez. Al mismo tiempo, debes tener un nivel muy bajo de sal en tu cuerpo al consumirla. En este caso es muy peligroso.

Personalmente, no creo que el agua potable sea un gran problema. Pero yo diría que, en primer lugar, si tienes sed, es una buena señal beber algo. Beber cuando se tiene sed es solo sentido común.

— ¿Qué tipo de agua es más saludable: simple, carbonatada o mineral?

— Desde un punto de vista pragmático, yo diría que lo más importante es pensar en el medio ambiente. Por supuesto, a veces deberíamos beber agua embotellada, mineral, carbonatada u ordinaria. Pero ahora hay una gran cantidad de infraestructura donde se puede obtener agua potable. Y esto salva el medio ambiente de los residuos de plástico y similares.

Por ejemplo, en las conferencias científicas se puede ver que sus participantes beben agua del grifo. Nadie bebe agua mineral embotellada de moda.

— Hablando de agua mineral, tal vez sea mejor hablar con un médico antes de usarla.

— Yo miraría la composición y los minerales que están presentes en ella. En primer lugar, ya obtienes más minerales de los que tu cuerpo necesita con los alimentos. Y si quieres aumentar esta cantidad con el agua, es mejor preguntarte si comes suficientes verduras porque la mayoría de los minerales vienen de allí. Pero también hay que recordar que muchos minerales ya están en el agua del grifo.

— ¿Ha investigado la OMS cuándo es mejor beber agua, antes, durante o después de las comidas?

— No he oído hablar de tales investigaciones en la OMS. Y no creo que esté directamente relacionado con la salud de la gente. Pero probablemente hayas leído que si alguien quiere perder peso, le recomiendan beber agua antes de comer para llenar el estómago.

Si comemos alimentos secos, es difícil digerirlos sin beber. Y si comemos alimentos que ya tienen agua, probablemente no importa cuándo bebamos. Creo que deberíamos escucharnos más a nosotros mismos. Hay mucha información inexacta, así que creo que la gente necesita relajarse sobre sus hábitos de consumo del agua.

— ¿Y qué recomienda la OMS desde el punto de vista de la higiene: ducharse o bañarse? ¿Hay alguna recomendación sobre si tomar una ducha todos los días o de una manera menos frecuente?

— Una vez más, no hay mucha evidencia sobre este tema. Pero hay pruebas de que la higiene personal de las manos es mucho más importante. Y creo que es más importante lavarse las manos que bañarse porque hay pruebas de que si no se lava las manos a tiempo, se puede enfermar. Además, es posible prevenir la propagación de enfermedades de esta forma.

Si recordamos la historia, bañarse o simplemente ducharse todos los días era un lujo para mucha gente. Hacía falta una gran cantidad de energía para calentar el agua.

— Algunos incluso pensaban que lavarse frecuentemente era peligroso.

— Sí, y conozco a muchas personas que hace décadas, cuando eran niños, se veían obligados a compartir una bañera y no todos los días. Y estaban sanos.

Y aquí también me gustaría analizar los argumentos a favor de la protección del medio ambiente, no solo de la salud personal. En algunas partes del mundo, la gente simplemente no tiene suficiente agua para bañarse. Y tal vez sea irresponsable bañarse todos los días.

Por supuesto, esta es una decisión personal para todos. No estoy seguro de que haya pruebas suficientes para apoyar una u otra opción. Pero yo no me preocuparía de seguir un cierto horario en esta área.

— Pero aun así, usted recomienda lavarse las manos. ¿Con qué frecuencia?

— Absolutamente. Es muy importante hacerlo, especialmente después de una visita al baño. Ya he hablado de la diarrea y otras enfermedades similares, y debe quedar claro que en este caso, la infección se transmite por vía fecal-oral.

Así que tienes que lavarte las manos después de ir al baño. Yo diría que también es importante lavarte las manos después de visitar lugares llenos de gente ya que existe la posibilidad de que entres en contacto con personas enfermas. Y por supuesto hay que lavarse las manos antes de comer

— ¿Y qué tan útiles son los geles para manos con alcohol?

— Si te lavas las manos todo el tiempo, de 30 a 40 veces al día, y usas líquidos a base de alcohol todo el tiempo, puede que no sea muy útil para tu piel. Pero una persona promedio apenas se lava las manos tantas veces al día.

Así que si puedes lavarte las manos con agua y jabón, es genial. Pero si no tienes la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, viajas, entonces los geles para manos también son buenos.