Argentina se suma a la campaña internacional contra el cambio climático

"Es la primera vez que se suma Buenos Aires", explicó a Sputnik el director de La Vuelta al Mundo, una organización que analiza problemáticas ambientales con una perspectiva de desigualdad, Inti Bonomo.

Bajo la convocatoria de #Frydaysforfuture y #Marchaporelclima, el movimiento ha juntado a miles de personas en Madrid, Roma, Dublín, Tokio, Corea del Sur, Sydney, Viena y Bruselas, entre otras ciudades.

En América Latina en general, y en Argentina particular, "el cambio climático siempre se ve como una problemática de lujo, por lo que cuesta traccionar a las manifestaciones sociales, si bien ahora hay una buena oportunidad de que los chicos se movilicen, porque se están dando cuenta de que están arruinando el futuro", afirmó el ambientalista.

La impulsora de esta protesta es una activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, que en agosto de 2018 comenzó a faltar a clases los viernes de cada semana para protestar contra el Gobierno por su indolencia para actuar contra el cambio climático.

Más: Eficiencia energética es clave contra el cambio climático

Después de que miles de jóvenes siguieran su ejemplo y comenzaran a manifestarse en cada vez más países, Thunberg fue invitada a dar una charla en el último Foro Económico Mundial que se celebró en enero pasado en Davos, Suiza, ocasión que aprovechó para advertir que el mundo, la casa, "se quema".

"Los adultos dicen que hay que dar esperanza a los jóvenes, pero no quiero su esperanza, quiero que empiecen a entrar en pánico", advirtió ante un auditorio de empresarios y gobernantes.

© REUTERS / Stephane Mahe El cambio climático obliga a acelerar la transición a energías sustentables

El cambio climático se evidencia en pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la producción de alimentos, aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, entre otras consecuencias, según la Organización de las Naciones Unidas.

Esas modificaciones se dan por los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, según la mayoría de los científicos.

La protesta de la adolescente sueca comenzó a tener cada vez más repercusión, destacaron desde La Vuelta al Mundo.

"Las noticias de Greta llegaron como un vaso de agua en medio del desierto, y empezamos a ver que había jóvenes que apoyaban esto, y que convocaban a marchas, así que nosotros nos sumamos como organización", explicó su integrante.

Más: Administración de Trump disuelve el Comité Asesor sobre Cambio Climático

La preocupación por el cambio climático que desencadena estas manifestaciones en todo el mundo articula en realidad una conciencia colectiva global, señaló Bonomo y lo vinculó con movimiento como el feminismo.

"Las dos agendas tienen en el mismo problema, que es estar en un sistema obsoleto que no da respuestas, pero por suerte los chicos y jóvenes de todo el mundo están intentando hacer ruido porque ven que si no, no van para ningún lado, no tienen futuro", agregó.

La manifestación en la capital argentina, que apoyan otras entidades como Amnistía Internacional, se ha convocado frente al Congreso a las 17.00 hora local (20.00 GMT).