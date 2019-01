Crecen los basurales en calles de capital boliviana por colapso de vertedero

"Estamos efectivamente a punto, a horas, de que tengamos una emergencia sanitaria si es que no se (re)abre el relleno sanitario, porque no hay otra posibilidad. El trabajo (de urgencia) que se hizo no aguanta más tiempo, ya no hay manera", advirtió en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Luis Revilla.

El jefe municipal hizo esta declaración en referencia al bloqueo que realizaban desde mediados de la semana pasada habitantes del municipio rural de Achocalla, contiguo a La Paz, donde se ubica el "relleno sanitario" en el cual se produjo el martes 15 un derrame de casi un millón de toneladas de basura y líquidos tóxicos.

Los bloqueadores, encabezados por el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, exigen el cierre definitivo de ese vertedero, al que llegaban las más de 600 toneladas diarias de basura generadas en La Paz; pero el alcalde Revilla dijo que eso no era posible de inmediato.

"En caso de que el alcalde de Achocalla no acepte nuestra petición, por supuesto que tienen que intervenir otras autoridades competentes, tendrá que intervenir la Fiscalía", dijo Revilla.

El alcalde agregó que este lunes envió informes del conflicto al Gobierno y a la gobernación de La Paz, aunque sin solicitar formalmente la declaración de emergencia sanitaria o medioambiental sugerida por autoridades nacionales que el viernes pasado declararon "alerta sanitaria" en la urbe.

El conflicto parecía marcado por las diferencias políticas entre Revilla, opositor al Gobierno del presidente Evo Morales, y Ninaja, militante oficialista que, coincidiendo con varios políticos oficialistas, aprovechaba la oportunidad para denunciar supuesta incompetencia del alcalde paceño.

El conflicto afectaba por igual a todos los barrios de La Paz, pero resultaba especialmente notorio en los alrededores de los mercados, donde la habitual venta al aire libre de verduras y carnes frescas era afectaba por la proximidad de focos de contaminación.

La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, anunció que su oficina presentará el miércoles un informe oficial sobre el "desastre ambiental", al que calificó como "un problema gravísimo" que habría sobrepasado ya la capacidad de respuesta del municipio.

"Hemos hecho una inspección en el terreno, el informe oficial de la autoridad ambiental competente va a ser comunicado el día miércoles, con todas las medidas necesarias de implementar que estamos analizando y desarrollando en este momento", dijo Silva, según un reporte de la agencia estatal ABI.

La funcionaria agregó que no parecían suficientes los trabajos de emergencia realizados por el municipio, que han impedido por ahora que la basura derramada del vertedero llegue a un río con el cual se riegan cultivos que abastecen de verduras a La Paz.