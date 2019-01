Un cóndor visita una vivienda chilena y se roba el asado (foto, vídeo)

La vivienda se encuentra en la comuna del barrio Vitacura, en la zona pre-cordillera de Santiago de Chile. Los residentes filmaron al ave comiendo y a su compañero, que estaba esperando su turno en la azotea.

No obstante, las autoridades y los defensores de animales piden no alimentar a estos ejemplares para no atraerlos a las ciudades y no estropear sus vidas y sus costumbres.