Científicos, horrorizados por la desaparición de los insectos

Hace cuarenta años, había 60 veces más insectos en el suelo del bosque que hoy. Las especies de aves y lagartijas que se alimentan de insectos también se han visto afectadas y su población ha disminuido entre un tercio y medio durante el mismo período.

En 2014, un equipo internacional de biólogos estimó que, en los últimos 35 años, la abundancia de invertebrados como los escarabajos y las abejas había disminuido en un 45%.

En Europa, el número de insectos está cayendo en picada. Un estudio realizado en 2017 mostró una disminución del 76% de los insectos voladores en las últimas décadas en las reservas naturales de Alemania.

El último informe, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra que esta sorprendente pérdida de abundancia de insectos se extiende a América. La razón principal parece ser el cambio climático.

Los insectos forman la mayor parte de la vida animal en la Tierra y la mayoría de los animales depende de ellos, directa o indirectamente. Polinizan las plantas y nutren a los animales, especialmente a las aves, por eso toda la cadena alimentaria depende de su existencia y bienestar. Inclusive para los humanos.

El experto en conservación de invertebrados de la Universidad de Connecticut David Wagner comentó: "Este es uno de los artículos más perturbadores que he leído".