Estas son las peores catástrofes ocurridas por roturas de represas

Hay cuatro estados colombianos en alerta debido al riesgo que aún representa la fragilidad de la represa Hidroituango para la zona.

Los movimientos y grietas en la montaña donde se construye la central tiene preocupados a los mandatarios de las zonas de influencia del proyecto; hasta el jueves 31 había 15.000 personas evacuadas. Si alguna de sus partes se derrumba se podría generar una creciente súbita del río Cauca.

La situación que está atravesando Colombia es similar a la que ya vivieron otros países por el desmoronamiento de represas.

Aquí las tres peores catástrofes del mundo:

Ribadelago: el 9 de enero de 1959 se rompió la presa de Vega de Tera e inundó y arrasó el pueblo de Ribadelago, en la provincia de Zamora (España). Murieron 144 personas.

Vajont: en 1960 se construyó la presa más grande de Europa en Vajont, Italia. Pero a medida que se fue llenando el nuevo reservorio, una gran sección de la ladera de la montaña se desprendió y se desmoronó hacia el lago. No se produjo ningún incidente durante tres años, hasta que el 9 de octubre de 1963 hubo un gigantesco deslizamiento de unos 260 millones de metros cúbicos de bosque, tierra y roca, que cayeron en el depósito a unos 80 kilómetros por hora.

El agua desplazada resultante produjo una ola de 250 metros de altura; el megatsunami destruyó el pueblo de Longarone y las pequeñas villas de Pirago, Rivalta, Villanova y Faè, y perdieron la vida unas 2.000 personas.

Bento Rodrigues: en noviembre de 2015 en Brasil murieron 19 personas a raíz de la rotura de los muros de contención de las presas de residudos Fundão y Santarém, en el estado de Minas Gerais. Además de las muertes, 663 kilómetros de del río Doce resultaron contaminados con 40.000 millones de litros de residuos de lodo tóxico. Es la peor catástrofe medioambiental y minera en la historia de Brasil.

Rescue workers search for victims at Bento Rodrigues district that was covered with mud after a dam owned by Vale SA and BHP Billiton Ltd burst, in Mariana, Brazil, November 8, 2015.