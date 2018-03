"Yellowstone está a punto de explotar": registran nuevos temblores al lado del conocido volcán

Algunos pequeños terremotos suelen ocurrir en la zona unas 50 veces cada semana. No obstante, el sismo de 1,8 puntos desencadenó una notable preocupación.

Los internautas publicaron numerosos mensajes sobre la posible erupción en redes sociales.

"Yellowstone está a punto de explotar y nos va a afectar a todos", escribió un tal RyGuy.

No obstante, los científicos no tardaron en tranquilizar a la gente. Así, el meteorólogo Tom Skilling declaró que la semana había sido bastante tranquila desde el punto de vista de la actividad volcánica y que la gente no debía preocuparse sobre la posible erupción del supervolcán.

"Los pequeños terremotos suelen ocurrir en la zona de Yellowstone 50 o aún más veces por semana, pero no se prevé una gran erupción en el futuro cercano", comentó el experto al medio WGN.

El volcán lleva 700.000 años sin entrar en erupción. Sin embargo, los expertos aseguran que puede explotar aproximadamente cada millón de años. De entrar en erupción, morirían unas 87.000 personas, y dos tercios del territorio estadounidense quedarían inhabitables.

La gran cantidad de cenizas en la atmósfera no dejaría que la luz solar alcanzara la Tierra y afectaría directamente a la vida en el territorio, provocando un 'invierno nuclear'.

Si el volcán llegara a explotar, se produciría un cambio climático, ya que el volcán emitiría grandes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera, lo que puede formar un 'aerosol de azufre' capaz de reflejar y absorber la luz solar.

